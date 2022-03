Medellín-FI venció 3-1 a Fortaleza y pelea por la clasificación

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas venció 3-1 a Fortaleza, en juego por la séptima fecha en la Liga Femenina 2022. Las poderosas sacaron ventaja de su condición como local y a través de Nerimar Suárez y un doblete de Yulisa Sánchez, se acomodaron en la tabla de posiciones.



Con un Atanasio Girardot vacío, debido a que el local determinó jugar el partido a puerta cerrada. Medellín y Fortaleza salieron a la cancha en busca de asegurar el marcador lo más pronto posible. La visita generó un par de aproximaciones, al minuto 6 con un remate de Karol Murcia que se fue desviado y uno más de Laura Barreto que también pasó por fuera del arco rojo.



Al minuto 12, por un problema muscular tuvo que salir del campo Yasley Betancur, del DIM-FI, en su lugar ingresó Leysi Pulgarín. Fortaleza había perdido posesión y para las locales era una ventaja lograr asociarse y atacar tanto por los costados, por el centro.



Con dominio de la pelota y elaboración, Medellín encontró abrir el marcador al minuto 23, a través de Nerimar Suárez, quien con un remate de media distancia, mandó la pelota al ángulo superior izquierdo del arco sur.



Sobre el minuto 36, Fortaleza recuperó el control del juego y generaron varias aproximaciones que las tuvieron muy cerca del empate. Los minutos finales fueron con dominio local, aunque no lograban pasar más de la mitad del campo.



En la etapa complementaria, Medellín salió a ampliar el marcador y lo consiguió al minuto 2, a través de Yuilsa Sánchez, quien aprovechó un desborde desde el sector izquierdo de Kelly Restrepo para definir con tranquilidad al palo derecho.



Fortaleza buscaba descontar en el marcador, pero no lograba llegar con claridad al arco rival. Al minuto 12, realizó su primer cambio, ingresando Yuleimis Millán, en lugar de Laura Navarro. Por su parte, Medellín recuperaba rápidamente la pelota e intentaba lanzar de media distancia, aunque no tenían la mejor precisión.



Al minuto 23, Karol Murcia aprovechó una pelota filtrada al corazón del área y con un potente remate de pierna derecha, dejó sin reacción a la zaga poderosa, descontando en el marcador para el equipo bogotano.



Las locales buscaron mantener la ventaja con dos sustituciones más al minuto 28, el ingreso de Verónica Sánchez y Sandy Moreno, en lugar de Nerimar Suárez y Kelly Restrepo. Con el gol, Fortaleza había tomado un nuevo aire y seguía atacando en busca del empate, aunque le faltaba precisión a la hora de llegar al campo rival.



Al minuto 42 y tras un contraataque, Yulisa Sánchez sorprendió a la defensa rival y fuera del área remató la pelota, anotando el tercer gol, que aseguraba el triunfo para las poderosas, quienes se irán a la fecha de descanso, con 10 puntos y parcialmente, adentro del grupo de los ocho. Por el lado de Fortaleza, se hunde en la parte baja del campeonato con apenas cinco puntos.



En la próxima fecha, Independiente Medellín tendrá descanso, mientras que Fortaleza recibe a Llaneros.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8