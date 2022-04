Medellín empató 2-2 con Tolima y sigue en pelea por Liga Femenina

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas empató 2-2 con Deportes Tolima, en la fecha 12 de la Liga Femenina 2022. Con doblete de Sindy Paola Constante, las ibaguereñas estaban teniendo su segunda victoria como visitantes, pero las poderosas lograron reponerse y sobre el final, Sara Córdoba y Yesica Muñoz, rescataron un punto clave de cara a la lucha por la clasificación entre los ocho.

Los primeros minutos de juego fueron muy trabados, ambos equipos estudiando la manera de cómo agredir a su rival. Tolima intentaba atacar por banda y apelando a su fuerza, mientras que Medellín sostenía más la pelota, pero le costaba aproximarse al pórtico visitante.



Al minuto 20, fue amonestada en la visita Yerly Adriana Quintana. El partido era muy cerrado, juego disputado en la mitad del campo. Fue hasta el minuto 25, en que el DIM se acercó con peligro al arco tolimense a través de Yessica Muñoz, pero su remate se fue muy arriba.



Al 31, Yunaira López por medio de la pelota quieta, volvió a acercar a las poderosas, pero la arquera Paula Andrea Valencia estaba atenta al remate. Dos minutos después, Medellín a través de Yessica Muñoz con un mano a mano, pudo abrir el marcador, pero la portera Valencia estuvo muy bien con una gran atajada.



Pese a la insistencia del DIM, Deportes Tolima fue el equipo que logró irse al frente en el marcador a través de Sindy Paola Constante al minuto 44, tras un saque de banda desde el sector izquierdo del campo, luego de una jugada colectiva, la número 10 con un gran remate de media distancia venció la meta de la arquera María José Vargas. Constante suma siete goles en lo que va del campeonato y parcialmente, el equipo de Ibagué ingresa al grupo de los ocho con 18 puntos.



En la etapa complementaria, Medellín salió a buscar el empate, pero fueron sorprendidas por el Tolima al minuto 6, cuando Sindy Constante amplió la ventaja en el marcador con una jugada magistral de la jugadora con el número 10 en su dorsal, que ajustó ocho goles en la temporada.



Medellín intenta descontar en el marcador, tener la pelota, pero no lograba inquietar la zaga tolimense. Al minuto 33, Constante tuvo el tercero para las visitantes, pero su remate se fue desviado. Al minuto 38, un tiro libre de Yirleidys Quejada, fue un nuevo acercamiento del DIM-FI, pero la portera rival logró controlar la pelota sin problemas.



Al minuto 43, Sara Córdoba descontó para el DIM-FI con un remate cruzado desde el sector derecho, que la arquera Paula Valencia no logró detenerla, celebrando las poderosas y poniendo en suspenso el remate del partido.



En tiempo de descuento, concretamente al minuto 48 llegó el empate para Independiente Medellín – Formas Íntimas con un golpe de cabeza de Yesica Muñoz, quien aprovechó un centro desde el sector izquierdo de Yirleidis Quejada para que Muñoz aprovechara el descuido de Valencia. Al final, premio para las locales que intentó desde el inicio y no desfallecieron en su esfuerzo. Aunque no las mantiene entre los ocho, las deja en la lucha por la clasificación a cinco fechas de terminar la fase de todos contra todos.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita al América de Cali, mientras que el Deportes Tolima recibe en Ibagué al Club Llaneros de Villavicencio.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8