¡Inglaterra hace historia en The Best! Mary Earps, la mejor arquera

Llegó el día que todos estaban esperando, la noche de premiación para los mejores jugadores del mundo en el 2022 cargado con Eurocopa Femenina y para la rama masculina, el Mundial de Qatar que no es cualquier cosa. Los premios The Best que reconocen a los mejores desempeños del año, empezaron con récords para el balompié femenino y uno de los países más reconocidos para esa gala, fue Inglaterra con el galardón a la mejor arquera del 2022.

Mary Earps, arquera de la selección de Inglaterra campeona de la Eurocopa Femenina en condición de local estuvo presente en la gala de premiación al lado de dos grandes guardametas también. La alemana Ann-Katrin Berger que defiende a su combinado nacional y que ataja en el Chelsea reconocida en Europa, y también a una impresionante arquera de Sudamérica como lo es Christiane Endler, campeona de la Uefa Champions League femenina con el Olympique de Lyon.



Así las cosas, una competencia entre arqueras capacitadas perfectamente para defender cualquier equipo que terminó ganando la inglesa, Mary Earps del Manchester United y convirtiéndose en la primera golera británica en lograrlo. Endler buscaba su segunda, mientras que afuera de la competencia ya estaban Alyssa Naeher, Sari van Veenendal, Hedvig Lindahl y Sarah Bouhaddi.



Mary Earps recibió el premio en las manos de Didier Drogba y la guardameta Stephanie Labbé. Earps, campeona de Inglaterra en la Eurocopa y guardiana para conseguir ese objetivo del título dio unas palabras en el escenario, donde destacó que, "me siento muy orgullosa. . Gracias a mis seres queridos porque me han llevado en volandas hasta aquí. Gracias a las compañeras y entrenadoras. Éxitos como este ayudan al crecimiento”.