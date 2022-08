Ministra del Deporte ninguneó a Dimayor: así luchará por Liga Femenina

La ministra del deporte, María Isabel Urrutia, llegó hablándole fuerte a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol por el tema Liga Femenina. Una de las batallas más duras que promete librar la exdeportista es justamente por dignificar y profesionalizar el trabajo de la mujer futbolista en el país.



Urrutia fue clara sobre la manera en la que se debe abordar el tema y pagar esa deuda que se tiene en Colombia con las futbolistas, quienes todavía no cuentan con una liga digna. Un pedido de varios años en el país que ya conquistó título de Libertadores en 2018, organizó recientemente la Copa América Femenina -en la que la tricolor se quedó con el subcampeonato- y que además, consiguió cupos a Mundiales Sub-17, Sub-20 y mayores, así como a Juegos Olímpicos.

En charla con La W Radio, Urrutia aseguró que "nos toca, como dice el dicho, unirnos todos. La Liga existe pero es mirar cómo les garantizamos a las mujeres hacer parte de la Liga Profesional, en un acuerdo bilateral entre el fútbol que es una empresa, y el Estado. Para mí como feminista y como mujer que le tocó vivir esos momentos de llegar a un deporte que era totalmente masculino y romper los esquemas, sé que no es fácil. Ya eso lo conozco y he venido trabajando con los que tienen que ver con este tema del fútbol femenino".



Respecto a la situación actual de la Liga Femenina en Colombia, en la que las jugadoras solo son contratadas por dos meses y el resto del año quedan a la deriva, la Ministra aseguró que "no es con ellos (Dimayor y Federación)" con quienes se debe tratar este aspecto laboral "es con la Ministra de Trabajo, que es una mujer (Risas)".



Y agregó que "ellas (las jugadoras) tienen un tema laboral y de malas si la Liga Profesional dura medio mes, tienen que pagar el año completo".



La campeona olímpica que llegó al Gobierno Nacional haciendo historia al convertirse en la primera mujer en desempeñarse en este ministerio, mencionó que aunque no han hablado a profundidad del tema con el presidente Gustavo Petro, al deporte le corresponderían 3.4 billones de pesos. La Liga Femenina será una prioridad para ella.