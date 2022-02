Llaneros arrancó con pie derecho en Liga Femenina: derrotó a Nacional

Atlético Nacional femenino cayó 2-1 con Llaneros en el inicio de la Liga femenina 2022, pese a que las verdolagas se habían puesto por delante en el marcador a través de María Fernanda Agudelo mediante un cobro desde el punto penal, las locales lograron un mejor rendimiento en la etapa complementaria y con goles de Sandra Ibargüen y Gabriela Ureña, hicieron respetar su casa, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.

Bajo un calor sofocante, pese al cielo nublado, comenzaron las emociones de una nueva temporada en la Liga femenina 2022, Atlético Nacional visitaba por primera vez en su historia a Llaneros, en un partido donde hubo juego fuerte y lucha en todos los sectores del estadio Bello Horizonte de Villavicencio.



Al minuto 6, se arrimó el local con un remate que pasó cerca de la portera Michell Lugo. Sin embargo, las verdolagas fueron las que se fueron al frente en el marcador a través de la delantera María Fernanda Agudelo, quien transformó una falta dentro del área sufrida por Carolina Arbeláez. La ‘10’ verde cobró con solvencia sobre el palo de su mano derecha para anotar el primer gol en esta temporada.



Nacional seguía atacando a Llaneros, al minuto 25 un centro de Mariana Muñoz pudo ser el segundo, pero la arquera local controló la pelota sin problemas. Al 33, por poco llegaba un nuevo gol para Nacional, gracias a un potente remate de Lina Martínez que pasó cerca al palo derecho.



Las verdolagas no desistían en atacar a su rival y entre el minuto 35 al 41, tuvieron dos aproximaciones más, pero no fueron precisas.



En la etapa complementaria, sobre el minuto 3, Lina Martínez tuvo su gol, pero no fue precisa en su remate. Más tarde, al 14, Nacional volvió a acercarse con peligro sobre el arco de Llaneros a través de María Fernanda Agudelo, pero su remate se fue desviado.



Sin embargo, el equipo llanero logró empatar sobre el minuto 31 del partido a través de Sandra Ibargüen, premio a la constante insistencia del local en equilibrar el marcador. Al 37, Llaneros le dio vuelta al marcador con un gran remate de cabeza de Gabriela Ureña.



Sobre el 43, Llaneros tuvo el tercero, pero la arquera Lugo rechazó el remate que iba al ángulo superior derecho. Al final, Nacional no pudo mantener la ventaja y regresará a Medellín con una dura derrota. Por su parte, el equipo llanero fue valiente y tuvo un mejor rendimiento en el complemento.



En la próxima fecha, Atlético Nacional femenino recibe a Cortuluá, mientras que Llaneros visita a Bucaramanga.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8