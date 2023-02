Linda Caicedo en Real Madrid: firmas, debut, ¿dinero a colombianos?

Linda Caicedo está soñando despierta hace varios días, pero solo ahora ha podido plasmarlo en un contrato, con u su firma, ya como mayor de edad.

La colombiana terminó su compromiso con la selección mayor, que prepara el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y aterrizó este jueves en España para completar su vinculación al Real Madrid. ¡Nada menos!



El sueño, sin embargo, no sería con la presencia masiva de la prensa y la afición en el Bernabéu, como suele ocurrir con los fichajes masculinos, pero no hay que tomarlo personal.



Según el periodista Francisco Henao, del diario El País de Cali, la firma sería a primera hora de este viernes, aproximadamente a las 3:00 a.m., una sesión de fotos con la camiseta y de una vez a unirse al grupo.



Sin embargo, periodistas españoles no descartan una sorpresa de ultima momento pues, aunque nunca antes el equipo femenino tuve grandes recepciones, el interés mediático que despierta la vallecaucana, reciente subcampeona mundial en India con la Sub-17 haría que se organice algo más.



¿Y el debut?



Todo depende de cuánta prisa tiene el Madrid. Una primera fecha posibles el 4 de marzo, en el partido contra Alhama en condición de visitante (12:15 p.m., hora colombiana).



Sin embargo, considerando que apenas tendría una semana de entrenamiento en un nuevo club y un nuevo país, podrían esperar al jueves 9 de marzo, en el partido por los cuartos de final de la Copa de la Reina frente al Villarreal (3:00 p.m., hora colombiana).

​

​¿Habrá dinero para Deportivo Cali o América?

​

Infortunadamente, los dos equipos donde ha jugado Linda hasta ahora verán a la distancia las firmas y las fotos, sin ilusión alguna de recibir dinero por la transferencia.



La razón es que la jugadora era agente libre cuando terminó contrato con el Cali, un detalle que sumó a la rápida negociación con el equipo 'merengue'. "Deportivo Cali no gana un peso por lo de Linda, pero quedamos con la satisfacción de haberle dado la mano en un momento difícil para ella, la arropamos, la tratamos bien, y por supuesto ella correspondió de igual manera, siendo artífice del título del 2021", dijo el presidente del cuadro verdiblanco, Luis Fernando Mena.



¿Y América, club con el que fue campeona, no tiene derechos de formación? Para el pesar de las escarlatas, en el fútbol femenino no aplican esos derechos todavía.