Linda Caicedo y un 2023 de éxitos: un prestigioso reconocimiento

El año 2022 fue el ideal para la Selección Colombia Femenina de mayores que se clasificó como subcampeona en la Copa América como anfitriona al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, la Sub-20 y la Sub-17 también tuvieron experiencia en el certamen mundialista con la estrella Linda Caicedo como pieza fundamental tanto para Nelson Abadía como para Carlos Paniagua.



Pero el 2022 no solo fue especial para la Selección Colombia Femenina, pues también lo fue para Linda Lizeth Caicedo Alegría que se ganó todos los reconocimientos por sus buenas actuaciones. La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol), le dio el premio de mejor jugadora del Mundial Sub-20 en Costa Rica en diciembre, además de ser subcampeona con el combinado nacional en la Sub-17 en India.

No fueron los únicos premios. Linda Caicedo también fue la segunda mejor jugadora del mundo de acuerdo con las votaciones de los Globe Soccer Awards después de Alexia Putellas. En el histórico Mundial de India Sub-17, Linda fue galardonada con dos premios como el Botín de Bronce y el Balón de Oro del certamen y en dicha competencia fue tenida en cuenta en una importante distinción acompañada de varias españolas, quienes fueron las campeonas en dicha final entre colombianas e ibéricas.



Así las cosas, la IFFHS la incluyó en un XI ideal de la categoría Sub-20 con algunas futbolistas de la Sub-17 como Vicky López de España. XI ideal Sub 20 femenino del 2022: Meritxell Font (ESP); Alice Sombath (FRA), Tarciane (BRA), Andrea Medina (ESP); Jule Brand (ALE), Melchie Dumornay (HAI), Linda Caciedo (COL), Vicky López (ESP); Imma Gabbaro (ESP), Maika Hamano (JPN), Salma Paralluelo (ESP). Linda Caicedo aparece como una volante y no en la zona ofensiva, y aunque fue algo de 2022, dejó la huella para iniciar más motivada el 2023 esperando cumplir 18 años el 22 de febrero para definir su próximo club. Se habla mucho de intereses del FC Barcelona.