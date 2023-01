No solo Barcelona va por Linda Caicedo: 'hemos hablado con 19 equipos'

Linda Caicedo es la gran figura del fútbol colombiano pero también una de las más codiciadas del fútbol femenino mundial.

La delantera estuvo brillante en las finales del Mundial Sub-17 de la India y de la Copa América de mayores de Colombia y además se destacó en el Mundial Sub-20 de Costa Rica. La consecuencia natural es estar en el radar de los más grandes clubes, empezando por el FC Barcelona.



Así lo confirmó su representante Cisco Terreros, quien confirmó el interés de este, uno de los mejores del mundo en fútbol femenino, y otros clubes más.



"Lo que sí te puedo comentar es que obviamente ha existido interés de parte del Barcelona, un club referente para muchas personas, algo hecho, finalizado no no podemos finalizar nada hasta el 22 de febrero, 19 equipos con los que hemos tenido reuniones, conversaciones normales, legalmente, no se pueden negociar en concreto porque es menor de edad. Barcelona es uno de los 19 equipos con los que hemos hablado por Linda Caicedo", reveló en charla con Blu Radio.



¿Por qué no se ha dado un anuncio oficial? ""No se puede tomar la decisión de una transferencia hasta que tenga 18 años, que sea mayor de edad, no se puede tomar la decisión, adelantar obviamente cercanamente con Deportivo Cali, ver el nuevo club de Cali. El exterior es un sueño de ella, ver, analizar, se nos van a dar las cosas de una manera muy linda", dijo.



Por ahora la prioridad es el Mundial de Australia y Nueva Zelanda a mitad de año. Hasta el 22 de febrero, cuando cumpla la mayoría de edad, no habrá novedades sobre su futuro.