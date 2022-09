¿Se frustrará traspaso a Barcelona? Hay preocupación por Linda Caicedo

Linda Caicedo, la futbolista colombiana con mayor proyección del momento, empieza a tener preocupaciones por fuera de su exitoso momento deportivo.

La gran Copa América que hizo en el país y el reciente Mundial Sub 20 de Costa Rica dispararon su imagen y se dice que el FC Barcelona la tiene en carpeta. Sin embargo, una jugada complicada podría arruinar su sueño.



La situación la contó Carles Catalán en 'La Banda deportiva': "nosotros hemos cuidado la imagen de Linda, pero cuando llega la fama aparecen personas que buscan sacar provecho. Como un señor Cisco Terreros", dijo su agente los últimos dos años.



Según él, aquel citado agente FIFA estaría interfiriendo en la relación entre las partes y eso podría crear un conflicto jurídico para la jugadora: "pido que recapacite porque hay posibilidad de firmar con el Barcelona, pero sino se actúa bien se paraliza", advirtió Catalán.



"Yo no he cobrado un solo peso por Linda. Tengo documentos firmados de sus papás ante un notario, porque ella es menor de edad", concluyó.



Caicedo prepara por el momento su participación en el Mundial femenino sub 17, a disputarse en octubre, y espera que los conflictos se puedan resolver a su favor, para que a sus 18 años, como mayor de edad, pueda firmar con el equipo de su sueños.