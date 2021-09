'Nos faltó tranquilidad, el equipo entró muy nervioso': Diego Bedoya

No fue un buen rendimiento para Atlético Nacional en el partido de ida por la semifinal de la Liga femenina 2021. Las verdolagas no supieron contrarrestar el poderío de Santa Fe y terminaron cayendo 0-1 en el Atanasio. Al final del partido, el técnico Diego Bedoya y la jugadora Ana Fisgativa hablaron en conferencia de prensa sobre este encuentro.

“Los primeros 20 minutos del juego, Santa Fe salió con una presión alta. Nos costó la lectura del juego, tratamos de mejorar en el segundo tiempo, elaboramos mejor, contamos con mejores jugadas en pelota quieta. Tuvimos opciones para empatar, pero desafortunadamente no logramos marcar. Santa Fe salió a buscar el gol, lo consiguieron. Cuentan con jugadoras muy experimentadas, que manejan muy bien los tiempos. Es una serie abierta, muy estratégica, el equipo afrontó mejor el juego, pero desafortunadamente cualquier error te lo van a cobrar en el mismo juego. Tenemos que ir a Bogotá para jugarlo con inteligencia y buscar la clasificación”, comentó Bedoya.



Además, “nos faltó tranquilidad, el equipo entró muy nervioso y eso se evidenció desde el saque inicial. Nos faltó carácter en los primeros minutos, no pudimos mostrar el juego de elaboración, nos forzaron para emplear el juego frontal. Indudablemente, nos faltó contundencia”.



El estratega antioqueño precisó que “nos marcaron en nuestro mejor momento, ese gol nos generó malestar y la obligación en sacar el empate. Resalto lo que hizo el equipo en el segundo tiempo y tenemos la fe intacta para conseguir el paso a la final”.



Finalmente, es optimista para poder darle vuelta a la serie. “Más que la ansiedad, fueron esos nervios de la semifinal, fue la primera vez para muchas en jugar esta instancia. La posibilidad tan cerca de estar en la Copa Libertadores, hizo que el equipo cometiera muchos errores, no pudimos aprovechar el desgaste del rival. Esperamos que el sábado tengamos la madurez para revertir la serie”.



Por su parte, Ana Fisgativa detalló que “estábamos pasando por un buen momento, generamos opciones, pero no las concretamos. Si hubiéramos marcado, teníamos más tranquilidad para conseguir un mejor resultado. Lo más importante es estar tranquilas, tenemos un gol en contra, hay que trabajar el juego desde la posesión, concretar las ocasiones y generar peligro en el arco contrario”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8