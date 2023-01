¿Liga Femenina no es como dicen? Incertidumbre por formato

Mientras varios equipos femeninos de Colombia ya empezaron sus pretemporadas, Dimayor aún no confirma cuándo ni en qué formato se jugará la edición 2023 y la Incertidumbre va creciendo cada día tras no conocerse información oficial.



Por el momento, lo único que se conoce es que la Liga Femenina tendrá 17 equipos que jugarán en esta temporada, pero tras el complejo calendario en fútbol femenino por participación de Colombia en el Mundial de mayores entre Julio y agosto y Copa Libertadores en el país en octubre, la FCF y Dimayor aún no saben con exactitud si será un torneo largo o corto.





Según la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia en una entrevista otorgada a Blu Radio, el formato pactado con Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor es un torneo largo con los equipos confirmados.



"Lo que hemos pactado es que sea un torneo largo porque sabemos que el calendario del deporte del fútbol es de nueve meses, pero la intención nuestra junto a todos los patrocinadores que hemos obteniendo es que podamos garantizarles a ellas 11 meses de sistema laboral y lo hemos trabajando con el Ministerio del trabajo”, reconoció María Isabel Urrutia.



Sin embargo, a pesar de haber un acuerdo verbal con Ministerio del Deporte para realizar un torneo largo de Liga Femenina, aún no se sabe si Dimayor y el máximo ente del fútbol colombiano vayan a tomar esa opción tras no haber sido discutida oficialmente en las asambleas.



De momento, Dimayor está tentado a realizar la Liga Femenina en un torneo corto que empiece a finales de enero y culmine en junio, pero la decisión final se dará a conocer el próximo 16 de enero, día en que discutirán las fechas y formato oficial de la temporada 2023.



A la reunión que sostendrán los directivos para definir el sistema de la Liga Femenina, estará presente el Ministerio del Deporte y tal vez, podría ser el peso pesado para lograr que Dimayor opte por un torneo largo que beneficie el crecimiento del fútbol femenino en Colombia y mantenga en competencia a sus futbolistas de cara a las competencias internacionales.



Ministerio del Deporte tendrá recursos económicos para apoyar el proyecto a largo plazo y prepara una caracterización para arrancar el proceso, pero finalmente todo dependerá de las decisiones finales de los directivos, convirtiéndose al día de hoy, una incertidumbre si los equipos tendrán liga corta o para todo un año.