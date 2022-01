¡Nuevo timonel! Las 'Leonas' ya tienen técnico para el 2022

Los diferentes equipos de la Liga Femenina ya comienzan a poner los ojos a lo que será el torneo colombiano del 2022, aunque no hay fechas exactas sobre su inicio, los clubes ya trabajan para reforzar sus planteles para soñar con la estrella de mitad de año.



Uno de ellos es Independiente Santa Fe, que presentó en la mañana de este viernes 7 de enero al nuevo timonel de las ‘leonas' para el presente año. El técnico Omar Ramírez fue el elegido por las directivas cardenales, teniendo en cuenta el pasado exitoso que ha tenido en el fútbol colombiano e internacional.



En sus primeras palabras como entrenador del equipo cardenal, mostró su felicidad por llegar a la institución rojiblanca y el reto que representa ponerse la camiseta de Santa Fe.



“Llegar a un club que siempre ha representado ganar, he venido a buscar un título, ese siempre será el objetivo de Santa Fe, he contado con buena trayectoria y conozco el fútbol colombiano, lo he venido estudiando hace tiempo” afirmó Ramírez.



Vale recordar que el técnico venezolano ya ha tenido un paso importante en el fútbol colombiano, ya que ha dirigió al Atlético Huila, Junior de Barranquilla y Unión Magdalena. Su contrato se firmó por 6 meses con posibilidad de extenderlo 6 meses más por una posible participación en la Copa Libertadores.