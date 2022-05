DIM-FI cayó 1-0 en Pereira, en un partido marcado por el juego fuerte

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas cayó 1-0 con Deportivo Pereira, por la ida de los cuartos de final en la Liga Femenina 2022. Las poderosas no fueron claras y sufrieron del juego fuerte por parte de las matecañas, quienes van con ventaja al juego de vuelta en Medellín, el próximo miércoles.



El primer tiempo marcó un dominio en el equipo pereirano, quienes inquietaron el arco de María José Vargas desde el minuto 5 de juego. Al minuto 11, respondió DIM-FI a través de Greicy Landázury, con un contragolpe que no lograron ejecutar de buena manera.

Medellín tuvo una nueva llegada al minuto 17 con un tiro libre, pero no fue preciso. Al minuto 19, atacó Pereira por banda derecha, pero el remate de Maryluz Montillo se fue desviado. Con el pasar de los minutos, el partido se tornó muy friccionado, el estado del campo no permitía un juego más fluido.



Fue al minuto 24, en que Pereira logró ponerse al frente en el marcador a través de Maryluz Montillo, quien aprovechó un potente remate de media distancia para dejar sin reacción a la arquera María José Vargas.



La matecañas seguían aplicando pierna fuerte, bloqueando los espacios de ataque para el DIM. Sobre el minuto 41, las poderosas realizaron la primera variante en cancha, debido a una fuerte lesión de tobillo de Yurleidys Doria, la jugadora sufrió una luxofractura de tobillo, siendo una dura baja de cara al remate del campeonato. Ingresó Sandy Moreno.



Los minutos finales fueron de juego fuerte y división de posesión de la pelota. En tiempo de descuento, en un mano a mano, tuvo el empate Greicy Landázury, pero la arquera Sofía Buitrago logró atajar el remate de la delantera poderosa.



En la etapa complementaria, las constantes faltas eran la constante del partido, algo que beneficiaba al local, pero que no lograba acomodarse en el partido a las visitantes. Sobre el minuto 13, Yulissa Sánchez quien había ingresado, cuando iba a tomar su primera pelota del partido, es derribada dentro del área, a lo que la árbitra Marcela Suárez no dudó en sancionar el penal. Dos minutos después, Greicy Landázury cobró sobre el palo de la mano izquierda de la arquera María José Vargas, quien atajó sin problemas el remate, salvándose el equipo pereirano.



Las locales reaccionaron y al minuto 19, Alejandra Villegas remató fuera del área, para que la arquera María José Vargas lograra exigirse para llegar al ángulo superior de su mano derecha y desviar la pelota al tiro de esquina.



Al minuto 29, nuevamente Landázury tuvo el empate, pero Villegas logró evitar la caída de su arco, rechazando la pelota sobre el centro del área chica. Con el pasar de los minutos, el juego se tornó con mucha dinámica y llegadas sobre ambas áreas. Sobre el final del partido, Pereira recostó sobre su área al DIM-FI, pero lograron sacar una desventaja mínima, la cual buscarán remontar en casa para avanzar a las semifinales. Las poderosas rompieron un invicto de siete fechas, donde habían obtenido cuatro victorias y tres empates.



El juego de vuelta se disputará el próximo miércoles 18 de mayo en el estadio Atanasio Girardot. El equipo ganador de esta llave, se medirá contra el ganador de la serie entre Millonarios y Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8