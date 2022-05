DIM-FI visita en Pereira, a seguir creciendo en la Liga Femenina

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas visita al Deportivo Pereira, por la ida de los cuartos de final en la Liga Femenina 2022. Tras ubicarse cuartas en la fase todos contra todos, las dirigidas por Jordy Vargas, buscarán marcar diferencia en este primer partido, para encaminar la clasificación a semifinales.



Con respecto al partido anterior, Melissa Rivas estará ausente tras ser expulsada en el clásico contra Atlético Nacional. Válery Restrepo es una de las figuras del equipo rojo, la arquera tiene la convicción de seguir creciendo.

“Esta semana, el grupo ha estado de buen ánimo, trabajando de la mejor manera. Pereira es un equipo que maneja bien la pelota, debemos estar atentas al juego directo para sacar la serie adelante. La arquera no tiene un buen saque, nosotras debemos presionar fuerte, no cometer faltas, venimos con una buena racha y demostraremos nuestro talento para avanzar de ronda”, indicó la arquera antioqueña.



Por su parte, el técnico Vargas comentó que “Pereira es un equipo muy vertical, con un sistema de juego 4-2-3-1, lo usó en 15 de las 16 fechas del todos contra todos. Tiene jugadoras diferenciales, siendo Ana María Guzmán la más destacada, hay que estar muy atentas a las jugadas a balón parado. Buscaremos ganar de visitante, es importante sumar en ambos partidos, no podemos regalar nada, tenemos mucha confianza y estamos en las mejores condiciones para afrontar esta serie de la mejor manera”.



Datos entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín – Formas Íntimas



Por Liga femenina, Deportivo Pereira e Independiente Medellín – Formas Íntimas se enfrentaron en tres oportunidades, todas con victorias poderosas. En cuanto a goles marcados, las matecañas celebraron dos veces frente a ocho de las antioqueñas.



Alineación probable



DIM-Formas Íntimas: Válery Restrepo; Liced Serna, Yazley Betancur, Yirleidys Quejada, Yulissa Sánchez; Sofía García, Yurleidys Doria, Yunaira López, Nerimar Suárez; Yésica Muñoz, Greicy Landázury.



D.T.: Jordy Vargas.



Hora: 11:00 a.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Árbitra: Marcela Suárez Soraca (Bogotá).



T.V.: WIN Sports y WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8