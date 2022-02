DIM femenino presentó el plantel profesional femenino para 2022 

Bajo el mando de Jordy Vargas García como nuevo entrenador y una base de jugadoras juveniles, Deportivo Independiente Medellín - Formas Íntimas buscará en este 2022 el título profesional femenino. "Queremos apoyar de la misma manera al equipo femenino que al masculino. Ojalá el fútbol femenino cuente con más apoyo", comentó Daniel Ossa presidente ejecutivo del DIM.



Al igual que Atlético Nacional, DIM-FI jugará sus partidos en el estadio Atanasio Girardot. Aunque para el encuentro de este viernes contra Bucaramanga, el directivo señaló que falta una documentación para afirmarse como escenario.

Por su parte, Liliana Zapata representante de Formas Íntimas comentó que "llevamos tres años en alianza con Medellín. Esto es una vocación y un disfrute, contaremos con una renovación absoluta, tendremos el plantel más joven de la Liga y ojalá sea muy competitiva".



El técnico Vargas es uno de los más jóvenes del campeonato y tendrá una nómina que promedia los 21 años. Sofía García, con experiencia en el fútbol español será la capitana del equipo poderoso.



"El fútbol no es de edad, sino de capacidad. El promedio de edad del equipo es entre 20 a 21 años, la mayoría antioqueñas, vamos partido a partido. Soñando con clasificar entre los ocho y peleando por el título. Vamos a ser un equipo valiente, protagonista, con nuestra juventud aprovecharemos para buscar ese ímpetu para lograr la victoria", declaró el entrenador antioqueño.



En cuanto al formato del campeonato, Vargas opinó que "me parece excepcional que el formato de campeonato sea de 16 fechas, es un gran avance para que se desarrolle más nuestro fútbol y que las jugadoras se sientan más profesionales. Si queremos una equidad, ojalá mejore para llegar a dos torneos en el año, da la posibilidad que los mejores equipos clasifiquen".



Además, "somos el único equipo en tener tres arqueras sub 17. La base del equipo son jugadoras que participaron en fases finales de juvenil y prejuvenil de la Liga antioqueña. Greicy Landázury y Liced Serna son jugadoras que dan alternativas en ataque. Queremos representar a una de las instituciones más grandes del país. Buscaremos en llegar a la final y ganar. Que el nombre Formas Íntimas pueda llegar ese éxito en el profesionalismo".



Finalmente, el técnico Vargas analizó a Bucaramanga rival de su debut este viernes a las 7 de la noche. "Bucaramanga como la mayoría de los equipos cambiaron de un año a otro, ficharon entre siete a ocho jugadoras. No creo que se salgan de dos sistemas de juego. Llevábamos 29 sesiones de entrenamiento y creemos estar preparados para afrontar este partido".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8