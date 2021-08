'Lo pasado ya pasó, no hay que recalcarles el error': Carlos Paniagua

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas cayó 0-1 contra América de Cali, por la sexta fecha en la Liga femenina 2021. El técnico Carlos Paniagua habló al final del partido, donde se mostró motivado pensando en el clásico antioqueño.

“Nosotros somos un equipo con muchas jugadoras en formación. Comenzando el partido regalamos el gol contra un equipo tan fuerte como América, lo cual nos cambia todo lo que hemos trabajado durante la semana. Con ese gol, nos llenamos de mucha desconfianza y nos pesó el resultado”, precisó.



Además, el técnico aclaró un altercado que tuvo al final del partido. “Fui a donde las árbitras y les hice un reclamo al final del partido en unas jugadas del primer tiempo, como una falta sobre Geraldine Cardona, un fuera de lugar no cobrado que pudo ser el segundo gol de América y me cuentan que el segundo gol era legal. Ellas (América) nos ganaron bien, pero el arbitraje no fue el mejor y nos confundió a ambos equipos. Me calenté un poco y quería aclarar y disculparme”.



Sobre la floja campaña como local, Paniagua explicó que “estamos en un gran escenario, sin público todo fue más mano a mano. Nos quedan cuatro partidos, lo pasado ya pasó, no hay que recalcarles el error y debemos plantear un mejor partido contra Nacional”.



El estratega reseñó cómo busca ubicar en el ataque a Estefanía Cartagena. “Frente a la juventud de varias de nuestras jugadoras en ataque, hemos querido ubicarla como punta para tener más presencia en el ataque, más fuerza. Tenemos que volver a trabajar, nos quedan un par de días para trabajar, subir el equipo y soltar el mejor once con una mentalidad ganadora”.



Sobre el próximo partido, ‘Futuro’ precisó que “hay que mejorar la posesión de la pelota y la tranquilidad. Este fue un partido donde estuvimos muy lejos del arco rival. Vamos a trabajar, a mejorar y a buscar los puntos que nos permita seguir peleando por la clasificación, tenemos 10 puntos y vamos a luchar los 12 que nos quedan”.



Finalmente, la delantera Estefanía Cartagena estuvo en rueda de prensa y comentó que “lastimosamente no nos están dando los resultados como local. Contra Nacional el partido no fue el mejor, contra Cali mejoramos, nos faltó en este juego, pero hay que seguir trabajando para recuperarnos en casa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8