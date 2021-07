Duelo antioqueño en Liga Femenina: DIM medirá fuerzas contra Nacional

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas enfrentará a Atlético Nacional femenino por la segunda fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas y verdolagas llegan a este duelo regional con victoria en su primer partido del campeonato, donde medirán fuerzas para ver quien se va encaminando a la siguiente fase.

Las poderosas a seguir aumentando la hegemonía sobre sus vecinas de patio



Con cuatro clásicos antioqueños disputados, donde Independiente Medellín – Formas Íntimas se impuso en tres oportunidades, todas de manera consecutiva. Una ventaja que esperan refrendar en este nuevo derbi por el honor de la ciudad.



“Será un duelo parejo, los dos vienen de ganar, tienen el deseo de seguir escalando en la tabla de posiciones. Por parte del Medellín, espero un equipo ordenado. Seguramente será un partido lleno de emociones y que las jugadoras den un buen espectáculo”, resaltó el técnico Carlos Paniagua quien contará con lo mejor de su plantel para el encuentro de este domingo a la 1 de la tarde.



Sobre lo que han venido corrigiendo respecto al juego anterior, Paniagua comentó que “tuvimos una semana larga de trabajo, donde el equipo está motivado, está alegre, después de vencer al América y ahora estamos con motivación para enfrentar el clásico frente al Atlético Nacional”.



En cuanto a lo que resalta de su equipo, indicó que es “positivo, me quedó la solidaridad del equipo, en los momentos difíciles el equipo no se alargó, se sacó un buen resultado, pero faltan cosas que las hemos venido trabajando esta semana para mejorar”.



Evaluando el partido anterior, ‘Fututo’ señaló que “el comienzo fue difícil por enfrentar a un equipo como América en Cali. Las jugadoras estaban un poco tensionadas en el debut, hemos trabajado mentalmente en ellas, que crean en nuestras fortalezas y que pueda desarrollarse lo que venimos trabajando”.



Sobre la presencia de hinchas en el Atanasio, el estratega indicó que “contar el clásico con público, ya tuvimos partidos con gente y ese es el aliciente del jugador, tener hinchas en la cancha y que puedan entregarle un buen espectáculo y que gane el mejor. A los hinchas les digo que tienen un equipo de obreras, dan todo para sacar un resultado positivo y queremos entregarles una nueva satisfacción”.



Nacional, por su primer triunfo en los clásicos antioqueños, va con todo



Las verdolagas llevan un proceso de 12 años en el fútbol femenino y poco a poco van teniendo ese rendimiento que esperan. La victoria en casa sobre Real Santander les dio la motivación necesaria para afrontar un gran encuentro como el clásico antioqueño contra uno de sus rivales directos pensando en el pase a semifinales.



“Sabemos que los clásicos tienen un tinte especial, se juegan una importancia por enfrentar al rival de patio y eso lleva a una disposición diferente en las deportistas. Buscaremos ser un equipo que se adapte al juego lo más rápido posible, esperamos tener una mejor dinámica, poco a poco vamos mejorando línea a línea y adaptando a las nuevas jugadoras, que se terminen de acoplar y consigamos los tres puntos que nos permitan tener la tranquilidad en el grupo”, precisó el técnico Diego Bedoya.



Además, “la presión es algo que está desde que uno llega a la institución y se pone la camiseta, es una fuerza más que te lleva a trabajar en materia institucional. Representamos a un equipo muy grande, la afición quiere al grupo ganar, sumar títulos. En los cuatro torneos que hemos participado, fuimos protagonistas, es un proyecto que busca marcar diferencia en todas las regiones. Hay deportistas que se demoran en llegar y estamos seguros que en este proyecto que tenemos del 2021 al 2025 será muy importantes”.



En cuanto al rival, Bedoya comentó que “Medellín es un equipo que se renovó, hay un grupo más joven. Llegó Daniela Montoya que le aportará mucho liderazgo. Es un equipo que le gusta jugar, tiene poco juego directo. Hay que cortar ese circuito de juego y con el control de la pelota, buscaremos el arco contrario. Tanto Nacional como Medellín, son equipos que les gusta jugar, es un aliciente para el público en la medida de lo que podamos brindar”.



Finalmente, hizo un balance de estos encuentros y lo que espera para este duelo de domingo en la tarde. “Hemos enfrentado al DIM en cuatro oportunidades, se han hecho buenos torneos, pero no hemos podido conseguir los resultados. Este es un partido diferente, esperamos que con el planteamiento que estamos desarrollando, buscaremos mejorar y conseguir un buen resultado”.



Datos entre Independiente Medellín – Formas Íntimas y Atlético Nacional femenino



Se han disputado cuatro clásicos antioqueños en la Liga femenina, cuyo saldo es de tres triunfos para las poderosas y el restante terminó empatado. Hasta este juego, los partidos se habían disputado en tres canchas diferentes: el estadio de Itagüí en dos oportunidades, el estadio de Guarne y en el Atanasio Girardot en una sola.



Alineación probable



Independiente Medellín – Formas Íntimas: Angie Mina; Laura Marcelo, Diana Vélez, Geraldine Cardona, Laura Aguirre; Daniela Montoya, Melissa Rivas, Susana Álvarez, Sara Vargas; Estefanía Cartagena, Greicy Landázury, Liced Serna.

D.T.: Carlos Paniagua.



Atlético Nacional femenino: Michell Lugo; Laura Tamayo, Kelly Quiceno, Lizeth Ocampo, Daniela Tamayo: Lorena Bedoya, Ana Fisgativa, Lady Andrade; Yisela Cuesta, Estefanía González, Manuela González.

D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitra: Erika Andrea Sánchez (Valle).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8