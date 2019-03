Cinco certezas sobre la Liga Femenina profesional en Colombia

El fútbol femenino sí tendrá Liga Profesional en Colombia. Esa fue la principal y más importante decisión que dejó la asamblea general de la Dimayor que se realizó este martes.

Luego de una jornada de reuniones, aporte de ideas para buscar soluciones y determinaciones, se consolidaron los primeros pasos para que las mujeres tengan una liga sólida.

HABRA TORNEO DE FUTBOL PROFESIONAL FEMENINO!!!!

Se designa un comite con America, Cortulua, Santafe y Huila con @Coldeportes y la @ViceColombia de republica! Lo logramos!! #Menosmiedomasfutbol pic.twitter.com/Xy5eW624i5 — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) 12 de marzo de 2019

Estas son las cinco certezas sobre la Liga Femenina.



1. Gobierno, Coldeportes y equipos, de la mano



"Tuve reunión con la Ministra de Trabajo, con Coldeportes, y todos estamos listos para buscar financiación. Vamos a trabajar para que la Liga Femenina sea un éxito. Hoy nació un equipo, con la Dimayor, el Gobierno Nacional y las futbolistas. Además se creo una comisión con cuatro cuatro equipos del fútbol colombiano para avanzar".





2. Liga sí, pero en el segundo semestre



"La idea es que en agosto inicie el campeonato femenino. No hay detalles todavía de cantidad de equipos participantes, aunque ojalá fueran los 36 de Dimayor; tampoco se ha definido el formato. La comisión que se creó (América, Huila, Cortuluá y Santa Fe) deben ahora en buscar los mecanismos para que tengamos un Liga sólida, duradera, no que en dos años vuelva a ser un problema".





3. Las funciones de la comisión



"La prioridad es económica. Es complicado pero veo buena actitud de todas las partes para solucionar ese tema. Luego nos toca definir la parte técnica del campeonato. No queremos una Liga que sea buena un año, pretendemos fortalecer el campeonato a largo plazo. Ya hay un posible patrocinador y buscaremos más para que sea un campeonato llamativo".





4. ¿Habrá límite de edad?



"No. Como torneo profesional pues no hay un rango. Eso sí, la Difútbol tendrá un torneo aficionado sub-23 pero es algo independiente. El fútbol aficionado también quiere aportar a la solidez del fútbol femenino femenino".





5. La propuesta al Gobierno Nacional



"Las casas de apuestas juegan con el nombre de los equipos, así que pedimos que Coljuegos le dedique un pequeño porcentaje de los dineros recogidos por el fútbol a la Liga Femenina. Entendemos que ese dinero va directamente a la salud, pero un par de puntos de porcentaje le vendría bien a nuestras futbolistas".