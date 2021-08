DIM–FI venció 3-1 a Real Santander y se ilusiona con la clasificación

Deportivo Independiente Medellín superó 3-1 a Real Santander, en la novena fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas tuvieron un juego tranquilo y con goles de Melissa Rivas en el primer tiempo, Estefanía Cartagena y Yirleidys Quejada en el complemento, sumaron tres puntos más que las pone a la expectativa de la última fecha, donde deberán ganarle a Deportivo Cali como visitantes y esperar que tanto América como Nacional no sumen triunfos.

Las poderosas estaban obligadas a ganar contra un fuerte equipo visitante, sin su técnico Carlos Paniagua en el banco de suplentes, el conjunto rojo de Antioquia le tocó salir a combatir un duro rival y unas condiciones climáticas muy difíciles. La lluvia constante sobre la cancha del Atanasio hizo que fuera muy pesados los movimientos.



Real Santander se animó y en los primeros 20 minutos tuvo un par de aproximaciones que exigieron a la arquera Angie Mina. Mientras que el rojo tenía los pies en el Atanasio, sus oídos estaban con lo que pasaba en el partido entre Deportivo Cali contra Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga contra América de Cali. Em ambas plazas se estaban dando resultados que no eran buenos para las antioqueñas, en Palmaseca estaba ganando el equipo azucarero 1-0 sobre las verdolagas y en la ciudad bonita, América ganaba con solvencia.



Al minuto 24, llegó el primero para las poderosas a través de Melissa Rivas, la atacante del DIM-FI aprovechó una jugada de tiro de esquina desde el sector izquierdo, con un remate potente al ángulo inferior izquierdo del arco santandereano. Sin embargo, con los resultados en Cali y Bucaramanga, las locales no tenían mucho por celebrar.



El primer tiempo terminó muy disputado en la mitad del terreno de juego, Medellín fue contundente y Real Santander dejó escapar opciones claras de gol. Pese a no tener opciones de clasificar, el equipo dirigido por Expencer Uribe, vendía muy caro su resultado.



En la etapa complementaria, Medellín salió en busca de estirar la ventaja en el marcador, teniendo en cuenta los resultados en los otros partidos. Al minuto 9, Geraldine Cardona tuvo el segundo tras un gran pase de Daniela Montoya, pero la hermana de Edwin y Mateo, mandó la pelota ligeramente desviada del arco santandereano.



Al minuto 17, el conjunto antioqueño amplió su ventaja en el marcador por intermedio de Estefanía Cartagena, quien, con un potente disparo de pierna derecha, dejó sin opción a la arquera Nicoll Patiño.



Medellín seguía atacando y al minuto 29, Yirleidys Quejada marcó el tercero para las locales, tras un pase de Geraldine Cardona, la delantera poderosa remató con pierna derecha, dejando sin reacción a la arquera visitante.



Real Santander reaccionó y con ataques por bandas, quisieron presionar sobre el arco contrario. Mientras pasaban los minutos, en las locales se realizaban variantes en varias líneas del equipo. En tiempo de descuento, Real Santander marcó el 3-1 a través de Heidy Mosquera, quien aprovechó un cobro en pelota quieta, desde el sector derecho.



En la última fecha, Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas visita en Palmaseca al Deportivo Cali, mientras que Real Santander enfrentará al América de Cali en Piedecuesta.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8