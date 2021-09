¡Cali, campeón de Liga Femenina 2021! Se impuso en la serie a Santa Fe

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina 2021 este domingo al empatar 2-2 con Santa Fe en el estadio Deportivo Calo Myriam Guerrero y ganar la serie final con un global de 6-3, ante 11.250 espectadores que vibraron con la celebración de su equipo.

El cuadro verdiblanco, orientado por John Albert Ortiz, dio la vuelta olímpica después de terminar el certamen invicto y a pesar del holgado triunfo 1-4 en Bogotá salió con la misma intención de buscar el pórtico ‘cardenal’, llevado de la mano por Linda Caicedo y Manuela Pavi.



Muy temprano, al minuto 8 y en la primera aproximación, el local se puso en ventaja en un cobro de tiro libre desde la mitad del campo, sin marca Íngrid Guerra remató sin mucha potencia y retuvo sin problema la guardameta Maritza López.



A los 12, una recuperación en defensa del Cali, luego el pase largo a Linda Caicedo por el sector derecho, le tocó por un lado el balón a Leivis Ramos y ante la salida de la arquera López se lo tocó arriba para marcar un golazo en el 1-0 que desató la alegría entre los entusiastas hinchas ‘azucareros’.



Solo al minuto 30, cuando Santa Fe pudo salir del asedio del Cali y tener aproximaciones de gol, se presentó una nueva acción en profundidad, pero esta vez por banda izquierda, y Linda Caicedo ante la salida de la golera visitante la bañó nuevamente y anotó otro golazo para el 2-0 parcial.



El primer tiempo concluyó con el elenco anfitrión en lo suyo, muy superior en el partido, aprovechando las opciones y con mucho orden en defensa como lo fue durante toda la campaña. Santa Fe no hizo un mal partido en defensa, aunque no pudo frenar a una Linda Caicedo inspirada.



Para el segundo periodo las mejores opciones fueron el elenco capitalino, que descontó a los 4 minutos en una desconcentración en defensa del Cali, luego de un rechazo Liana Salazar recepcionó sola el balón y definió al poste izquierdo de Sandra Sepúlveda para el 2-1.



En el minuto 9, un tiro de costado de Fanny Gauto que Sandra Sepúlveda bloqueó con la mano derecha para evitar el gol y enviar al tiro de esquina.



Astrid Miquilena reemplazó a Farley Caicedo a los 14.



A los 19, Santa Fe encontró el empate de un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Fany Gauto, el balón se le fue entre las manos a la arquera Sepúlveda y pese al esfuerzo de Kelly Ibargüen traspasó la línea y la asistente de Occidental convalidó el gol, en el 2-2.



A los 29, Sara Córdoba ensayó con remate de derecha que pasó besando el palo izquierdo. Esos momentos mostraron mejor en ataque en Santa Fe, metiendo al Cali en su sector.



Mónica Ramos fue amonestada a los 35 minutos por una falta fuerte sobre Manuela Pavi. De allí para adelante el partido no sufrió mayores variaciones y Cali dio la vuelta olímpica por primera vez en la historia de la Liga Femenina en Colombia, esperando la Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces