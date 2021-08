Empate con sabor a clasificación: reacciones tras Nacional 1-1 Cali

Hay una frase futbolera que dice “cuando no se puede ganar, es mejor empatar”, una medida que tomó Atlético Nacional en sus últimos dos partidos en territorio vallecaucano donde igualó contra América y Deportivo Cali, rivales directos en su aspiración para avanzar a semifinales de la Liga femenina 2021. Al final del 1-1 contra las azucareras, el técnico Diego Bedoya y la lateral Kelly Quiceno dejaron sus reacciones tras este encuentro clave en el grupo B.

“Fue un primer tiempo donde Cali fue superior, tuvieron muchas opciones, con sus transiciones rápidas fueron muy buenas. La sacamos ‘barata’, por decirlo así. En el segundo tiempo reestructuramos el grupo, conseguimos el empate en pelota quieta, una acción de trabajo que se viene realizando durante la semana. Debemos mejorar en la posesión y buscar los tres puntos que nos de el pase a semifinal”, indicó Bedoya.



Además, “en el entretiempo hablamos sobre la concentración, la actitud. En el primer tiempo fueron muy respetuosas del rival. Reestructuramos el juego del grupo y con este llamado de atención, las deportistas reaccionaron, tuvieron más carácter que al final pudimos lograr este empate”.



Por su parte, Kelly Quiceno expresó que “nosotras desde que entramos a jugar, no estuvimos pendiente de otros resultados. Salimos con actitud y las ganas de sumar. Logramos un empate muy valioso que nos deja muy cerca de la clasificación, por momentos nos decían cómo iban los otros partidos, pero estuvimos atentas a nuestro partido”.



La jugadora es consciente del gran paso que dieron, pero no se confían. “Quedamos cerca de la clasificación, pero nos falta un partido donde debemos imponer nuestro juego. Bucaramanga no es un equipo fácil y desde el primer minuto estaremos entregadas a conseguir un gran resultado. Es un punto que nos sirve, me voy contenta porque dimos todo nuestro esfuerzo, estuvimos concentradas y sacamos la jerarquía”.



Finalmente, el técnico Bedoya habló sobre las ausencias de Manuela y Estefanía González por lesión y Lady Andrade por suspensión. “Las ausencias en el grupo son importantes dentro de la estructura, pero hemos hecho un gran grupo, una gran familia donde debemos minimizar esas ausencias. Nos costó en el primer tiempo, tomamos un poco más de aire y esperamos que para el próximo partido, estén las jugadoras enfocadas para conseguir la victoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8