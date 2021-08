¡Continúa la Liga Femenina! Programación para la penúltima jornada

La Liga Femenina BetPlay Dimayor entrará en su etapa definitiva, pues la máxima entidad del fútbol profesional colombiano dio a conocer los horarios para la novena jornada del campeonato, donde se empezarán a decantar los rivales para la siguiente fase del certamen. El 21 y 14 de agosto se estarán disputando los partidos correspondientes. Esta es la programación por parte de Dimayor.



LIGA FEMENINA BetPlay DIMAYOR 2021

FASE DE GRUPOS

FECHA 9



GRUPO A



21 de agosto



Millonarios FC vs Fortaleza CEIF

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



La Equidad vs Independiente Santa Fe

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win



Descanso: Llaneros FC



GRUPO B



24 de agosto



Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs América de Cali

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win



Independiente Medellín vs Real Santander

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co