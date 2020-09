¡Urgente! Pedido de Acolfutpro para el regreso del fútbol femenino

Acolfutpro anunció este martes que sostuvo una reunión con las representantes de cada club de la Liga Femenina con el objetivo de hablar sobre el reinicio del fútbol en Colombia y las dudas que existen al respecto.

​Como resultado de lo anterior, Acolfutpro envió una carta al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, solicitando su “apoyo” para aclarar todo lo relacionado al fútbol femenino en este 2020 y que finalmente “sea una realidad”.

¿Y la liga Profesional Femenina? Ante la preocupación de nuestras afiliadas enviamos comunicación a Fernando Jaramillo, presidente de @Dimayor solicitando el inicio de la Liga Profesional Femenina.@FIFPRO @FCF_Oficial @FIFAcom @LucenErnesto

En primer lugar se abordó el tema del formato, aspecto que fue aprobado el pasado 26 de agosto pero que hasta día de hoy no se ha establecido una fecha de inicio. Por si fuera poco, “las futbolistas no han formalizado sus contratos de trabajo y la correspondiente afiliación a la seguridad social integral”.

​Respecto al tema entrenamientos, la carta aclara que el protocolo para el regreso del fútbol profesional en Colombia fue aprobado bajo la Resolución 1507 del 31 de agosto de 2020, pero las jugadoras todavía están entrenando en sus casas dado que las fases para la práctica individual y grupal al aire libre no han siquiera empezado.

En un principio se tenía pensado que la Liga Femenina comenzaría en la segunda semana de octubre, pero con el retraso en las fases del protocolo, llegar a esa fecha parece difícil. Por ello, las futbolistas solicitan que “se adopten las decisiones y se impartan las instrucciones a los clubes afiliados, para que, sin más dilación, se inicie el proceso de reactivación de su actividad profesional”.

Por último, la carta le recuerda a la Dimayor que: “El Gobierno Nacional destinó 1.400 millones de pesos para la ejecución de la liga femenina. De otra parte, la FIFA, en cumplimiento de su Plan de Apoyo Covid-19 puso a disposición de la FCF “una subvención de solidaridad universal de 1 millón

de USD y otra más de 500.000 USD que se destinará específicamente al fútbol femenino””.

En dicho sentido, “con estos recursos, aplicados a la liga profesional femenina, se puede adelantar la competición sin ninguna restricción económica”.

Así pues, el pedido al Presidente es claro: “Le solicitamos su apoyo para que se defina el inicio del proceso y la liga femenina sea una realidad, que beneficie no solo a las futbolistas sino a todo el FPC”.