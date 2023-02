Breve e incompleta, pero así iniciará la Liga Femenina 2023: agéndese

De la prometida Liga Femenina de un año en Colombia solo quedó un torneo de cuatro meses, en el año de la Copa Libertadores en el país y del Mundial Femenino de mayores, con una generación dorada.

Es lo que hay para muchas jugadoras que, en todo caso, se ilusionan en este 2023 con un título y un resultado que haga, ahora sí, que venga el respaldo tantas veces negado.



Por ahora, así se disputarán las dos primeras jornadas de un certamen tristemente breve:



FECHA 1



4 de febrero

Deportivo Pereira vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



5 de febrero

Cortuluá Yumbo Industriales FC en alianza con Águilas (Femenino) vs. América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Guachicona



Junior FC vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez



Deportivo Cali vs. Real Santander

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



7 de febrero

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



19 de febrero

Llaneros FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte



Descansa: Independiente Santa Fe



FECHA 2



11 de febrero

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui



América de Cali vs. Llaneros FC

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alfonso López



Atlético Huila vs. Cortuluá Yumbo Industriales FC en alianza con Águilas (Femenino)

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Santiago de las Atalayas



Real Santander vs. Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Villaconcha



Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad



13 de febrero

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



Descansa: Millonarios FC