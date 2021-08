'Nosotros todavía no hemos tocado techo': Valeria Tangarife

Tras siete fechas disputadas en el grupo B de la Liga femenina 2021, Atlético Nacional se ubica como líder con 16 puntos. Las verdolagas deberán obtener, como mínimo, cuatro de los nueve puntos que les resta por disputar para asegurarse un lugar en la semifinal del campeonato. Teniendo en cuenta que van a jugar contra sus escoltas América y Deportivo Cali, la jugadora Valeria Tangarife confía en que el equipo siga mejorando en todas sus líneas para conseguir uno de los objetivos que es estar en la fase semifinal.

"El cuerpo técnico nos ha trabajado mucho en la parte mental, vamos paso a paso en el grupo, mejorando y buscando los objetivos en cada partido. Tenemos la convicción de llegar lejos en este torneo", indicó.



En lo personal, Valeria comentó que "hay que trabajar fuerte, hay una competencia muy sana. Debemos entrenar muy bien, dar el máximo para buscar ese puesto en la titularidad. He crecido mucho con la experiencia de compañeras muy experimentadas. He fortalecido mi carácter, creyendo en mis virtudes y en la función de aportarle al equipo".



Pensando en el partido de este domingo contra las ‘escarlatas’, Tangarife señaló que "contamos con una muy buena defensa, somos rápidas y fuertes atrás. Hay que cerrar espacios y contrarrestar el ataque de América. Nosotros todavía no hemos tocado techo, estamos unidas, mejorando cada día. El cuerpo técnico trabaja muy bien, se nos están dando los resultados, somos muy unidas y queremos seguir persiguiendo los objetivos".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8