¡Clásico en el Pascual! Nacional expone su liderato contra América

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 2 de la tarde al América de Cali, por la octava fecha del grupo B en la Liga femenina 2021. Las verdolagas suman tres victorias consecutivas y de conseguir una más, estarían muy cerca de la clasificación. Al frente están las ‘diablas rojas’ que buscarán imponerse en casa y de paso, acortar distancias con los punteros.



El técnico Diego Bedoya sabe la importancia de este partido para Nacional en sus aspiraciones del torneo. Con cuatro puntos de los nueve posibles avanzarían a las semifinales y de vencer al América, estarían dejando muy complicadas a un rival directo. El estratega verdolaga llamó a la calma y la concentración para afrontar este compromiso fundamental en la capital vallecaucana.

"Nos quedan tres fechas decisivas en este grupo, estamos en la primera posición, algo que debemos mantener. Hay que tener precauciones, entendiendo de los rivales que vamos a enfrentar. Hay que tener tranquilidad, ser inteligentes y mostrar nuestro juego", comentó Bedoya en conferencia de prensa.



Además, reseñó que "tenemos en mente el objetivo de conseguir el título y para eso hay que estar muy concentrados. El grupo en los últimos cuatro juegos encontró solidez defensiva, hay que seguir trabajando para evitar errores como en el gol del DIM-FI".



En cuanto a cómo marcar una jugadora como Catalina Usme, el técnico explicó que "sabemos el talento de Catalina Usme, cuenta con un muy buen remate y llegadas, no podemos dejarla recibir con facilidad, romper esos circuitos de juego. Estar muy concentrados en el anticipo y no dejarlas lanzar".



Sobre el análisis del rival, Bedoya expresó que "América es un equipo de juego directo, le cuesta elaborar. Esa individualidad le cuesta romper esa doble línea de cuatro tenemos una 'espinita' con ellas, en los últimos juegos se nos ha escapado, ojalá para este partido estemos de la mejor manera para afrontar este compromiso".



En cuanto a las bondades mostradas por su equipo, Diego precisó que "el equipo ha venido madurando en el juego, partido a partido está mostrando cosas importantes. Todavía no hemos alcanzado el techo, faltan cosas por afianzar como en el pase corto, mejorar el ataque por bandas, estamos en un buen proceso. Hay que llenarlas de confianza, de emoción. En el partido anterior mostramos cosas en elaboración, vamos creciendo en la generación de opciones de gol. Excepto contra Cali, en todos los partidos hemos marcado".



Finalmente, el entrenador antioqueño resaltó lo que deberán tener en cuenta en este compromiso clave. "Hay que saber manejar los momentos y las emociones, el no saber tomar mejores decisiones, terminamos pagándolo caro. Es importante mantener la pelota, tener esa tranquilidad, esa madurez y llevar el juego paso a paso para sacar un buen resultado".



Datos entre América de Cali y Atlético Nacional



En la Liga femenina, Atlético Nacional y América se han enfrentado en cinco ocasiones, cuatro en cuartos de final, en las ediciones 2019 y 2020, mientras que el juego restante fue en esta Liga, por la tercera fecha del grupo B. El saldo es de tres victorias escarlatas y dos empates, curiosamente los dos triunfos de las ‘diablas rojas’ fueron en suelo antioqueño. Mientras que los empates conseguidos fueron en el Pascual Guerrero.



Alineación probable



Atlético Nacional: Yenith Bailey; Ana Fisgativa, Kelly Quiceno, Alejandra Peraza; Lizeth Ocampo, Sara Pulecio, Viviana Múnera, Lady Andrade, Lorena Bedoya; Yisela Cuesta, Manuela González.



D.T.: Diego Bedoya.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



Árbitra: Vanessa Ceballos Pinto (Magdalena).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8