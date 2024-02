Resumen y balance fecha 1 de Liga Femenina: así les fue a favoritos

La Liga Femenina 2024 dio su puntada inicial desde el pasado viernes 16 de febrero y se extendió hasta el domingo 18, completándose en su totalidad la fecha 1 de esta octava edición.

Millonarios, uno de los equipos que mejor se armó, fue el que inició su camino en este torneo, pero apenas empató sin goles contra Medellín en El Campín y ambos quedaron debiendo.



Por otro lado, el vigente campeón de la Liga, las leonas de Independiente Santa Fe, no lograron ganar en su visita al Cúcuta, pero terminaron llevándose un punto para Bogotá al empatar sin goles.



En cuanto a América de Cali, actual subcampeón, terminó siendo uno de los pocos equipos favoritos en empezar con pie derecho su camino, luego de ganar ajustadamente 1-0 tras un gol agónico de Leury Basanta.



De igual manera, Deportivo Cali cayó 1-0 en su visita a Alianza y Junior, otro de los grandes equipos llamados a figurar, perdió sorpresivamente de local 1-3 frente al Real Santander, que se ponen líderes tras esta primera fecha.



Llaneros también tuvo otro de los resultados importantes en este inicio de Liga y Leidy Cobos marcó doblete para una victoria frente a La Equidad, aunque también esta jugadora fue la encargada de anotar el primer gol de esta edición.



El único equipo que no jugó fue Atlético Nacional, pues le tocó jornada de descanso, pero hará su debut frente a Santa Fe en la fecha 2.



Resultados fecha 1 Liga BetPlay Femenina 2024:



América 1-0 Inter Palmira

Alianza 1-0 Deportivo Cali

Cúcuta 0-0 Santa Fe

Junior 1-3 Real Santander

Pereira 0-2 Deportivo Pasto

Llaneros 2-0 La Equidad

Millonarios 0-0 Medellín



Así se jugará la fecha 2:



Santa Fe vs Atlético Nacional / miércoles 21 de febrero, 5:40 p.m.

Pasto vs Junior / viernes 23 de febrero, 5:20 p.m.

Medellín vs Alianza / sábado 24 de febrero, 3:30 p.m.

Cali vs Pereira / sábado 24 de febrero, 4:00 p.m.

La Equidad vs América / sábado 24 de febrero, 5:00 p.m.

Real Santander vs Llaneros / domingo 25 de febrero, 3:30 p.m.

Inter Palmira vs Cúcuta / domingo 25 de febrero, 4:00 p.m.

Descansa: Millonarios



Tabla de posiciones Liga Femenina tras fecha 1:



1. Real Santander | 3 pts

2. Pasto | 3 pts

3. Llaneros | 3 pts

4. América | 3 pts

5. Alianza | 3 pts

6. Medellín | 1 pts

7. Cúcuta | 1 pts

8. Santa Fe | 1 pts

9. Millonarios | 1 pts

10. Nacional | 0 pts

11. Inter Palmira | 0 pts

12. Cali | 0 pts

13. Junior 0 pts

14. La Equidad | 0 pts

15. Pereira | 0 pts