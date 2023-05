Liga Femenina comienza fase final: ¿Quiénes son favoritos al título?

La Liga Femenina terminó su fase de todos contra todos hace unos días luego de finalizada la fecha 17, quedaron los ocho mejores equipos clasificados, quienes lucharán por el título de esta edición 2023.

Después de que se establecieran las llaves de los cuartos de final de Liga Femenina, quedó listo el camino de los ocho equipos, donde sin duda hay favoritos y también podría haber una que otra sorpresa.



De los equipos con menos historia y que buscan llegar hasta la final es sin duda la de Cortuluá, Pereira y La Equidad, quienes sobre el papel parecen ser los clubes más débiles, pero que podrían dar la sorpresa.



Por otro lado, hay varios clubes favoritos para llegar a la final, pero también que buscan el título como lo son América de Cali, vigente campeón que intentará revalidar su dominio.



De igual manera, las leonas de Independiente Santa Fe avanzaron sin problemas y se unen a la selecta lista de equipos que buscan sí o sí ir por la estrella.



¿Quiénes tienen chances de ir a la gran final?



América es sin duda el gran favorito de la llave A, pues enfrentará a La Equidad que ingresó en la última fecha de Liga Femenina. Además, las escarlatas sumaron en fase regular un total de 40 puntos.



Como se mencionó anteriormente, Santa Fe también intentará llegar hasta la final y en caso de avanzar a esa instancia, podría encontrarse en ese último partido con América, en caso de que no pasen sorpresas en el camino para ambos equipos. Los 35 puntos y poder goleador de las leonas son la carta de presentación, por lo que contra Cortuluá no tendrían problemas sobre el papel.



Otro de los que busca llegar a su primera final es Atlético Nacional, quienes en las anteriores ediciones no han logrado ese objetivo. Sin embargo, esta temporada parecer haber cambiado, pues quedaron de tercer lugar con 30 unidades. Sin embargo, tendrá que enfrentar a Medellín en el clásico paisa del fútbol femenino y tampoco se la dejará fácil.



Por último, pese a que Deportivo Cali no pasa por buen momento administrativo, las futbolistas sacaron la cara y lograron llegar a los cuartos de final, convirtiéndose en un equipo a seguir. Además, hay que recordar que las azucareras son vigentes subcampeonas y no regalarán nada en estas instancias de eliminación directa.



La fase de cuartos de final se disputarán desde este lunes 29 de mayo, en sus juegos de ida, mientras que la vuelta se jugará el 5 de junio.