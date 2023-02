¿Liga Femenina en 2023-II será una realidad? Ministra se comprometió

La séptima edición de la Liga Femenina en Colombia se inicia este fin de semana y contrario a las promesas hechas por los dirigentes del fútbol, no será de más de cinco meses.



Este año, después de un impecable 2022, el fútbol femenino será protagonista en Colombia. El equipo de mayores disputará el Mundial Femenino -entre julio y agosto en Australia/Nueva Zelanda- y además, se organizará la Copa Libertadores en octubre.



Si bien, ellas están respondiendo con resultados, como lo hecho por los equipos Sub-17, Sub-20 y mayores el año anterior, el compromiso de una liga más larga (ya sea de un año o dos semestres) sigue siendo una promesa que se lleva el viendo.



En charla con El Tiempo, la ministra del deporte María Isabel Urrutia, habló del "deporte machista y clasista" y se comprometió con las jugadoras para el segundo semestre.



"La propuesta es que las jugadoras que se van a Copa Libertadores y Copa del Mundo se vayan tranquilas y el fútbol local sigue. Ellas van a tener su paga hasta noviembre. Si creamos un torneo, con recursos propios del Ministerio, seguimos hasta noviembre", dijo la Ministra.



Cabe recordar que Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, había asegurado que "no hay tiempo" para hacer un segundo torneo, teniendo en cuenta la Libertadores. "Hacer un torneo de mes y medio o dos meses no tiene sentido", dijo sobre la posibilidad de una Liga 2023-II.



Urrutia reconoce que no hay recursos pero está dispuesta a conseguirlos: "Hay que mirar cuantos equipos quedan y de ahí sumar, no hay problema. Plata no hay, pero se consigue. Los montos los negociamos entre el Ministerio, la Federación y la Dimayor".



La Ministra se refirió al problema que golpea al fútbol femenino y aseguró que "es un deporte machista y clasista, por eso causa asombro". Destacó que los recursos para pagar a las jugadoras saldrían desde MinDeporte.



En una posterior charla con el Vbar, de Caracol Radio, María Isabel Urrutia ratificó su compromiso, diciendo que "la idea es seguir el torneo actual y si no continua, les seguiremos pagando el salario a las jugadoras".