¡Debutan las campeonas! Cali recibirá al Huila en el arranque de Liga

Se acabó la espera, este viernes arranca la Liga Femenina Dimayor 2022, en el cual Deportivo Cali inicia la defensa del título contra el Atlético Huila en el segundo partido de la jornada, que será a las 5:30 de la tarde en el Estadio del Cali en Palmaseca.

El cuadro ‘azucarero’ para esta nueva temporada mantuvo gran parte de la base del grupo que fue campeón contra Santa Fe y que disputó la Copa Libertadores en Paraguay a finales del año, con jugadoras referentes y de Selección Colombia como Kelly Caicedo, Jorelyn Carabalí, Kelly Ibarguen, Paula Medina, María Morales, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo, Ingrid Guerra, Laura Orozco, Tatiana Ariza, Manuela Gonzales, la capitana Carolina Arias y la delantera Manuela Pavi que aún sigue recuperándose de la lesión de rodilla.



Las nuevas incorporaciones del equipo son: las guardametas Stefany Castaño y la venezolana Franyely Rodríguez, también se unió la mediocampista chilena Gisela Pino, que fue múltiple campeona en el fútbol de su país defendiendo los colores del Colo-Colo por 13 años, Lizeth Ocampo y Wendy Cárdenas. Además, el club continua con una buena relación con la Escuela Sarmiento Lora, que permitió que tres jugadoras llegaran cedidas para complementar el equipo, se trata de Jimena Ospina y Juana Ortegón jugadoras de la Selección Colombia sub-17 y Valeria Cárdenas.



Las dirigidas por el técnico Jhon Albert Ortiz desde hace varias semanas vienen entrenando, con el que completaron más de 40 sesiones de entrenamiento que se dividieron en cinco microciclos, para obtener la puesta física apropiada para el inicio de campeonato y consolidar nuevamente la parte táctica del equipo, la cual fue una de las grandes virtudes para la consecución del título del año anterior.



Antes del juego la mediocampista María Morales, dio sus impresiones sobre el equipo: “Las expectativas siempre son altas porque dejamos la vara muy alta, entonces consideramos que si bien, no lo vamos a tomar como una presión, vamos a hacer un nuevo proceso, a seguir las indicaciones que nos brinde el cuerpo técnico y dar lo mejor de cada uno de nosotros dentro del campo para sacar los primeros tres puntos e ir partido a partido”.

Detalló como se ha venido trabajando en la pretemporada: “con una alegría diferente, con un picante que muchas veces se necesita previo a la competencia para afrontarlo de la mejor manera y considero que estamos con una gran confianza de salir a ejecutar de la mejor manera, todo lo que hemos venido trabajando en la pretemporada”.



Analizó al rival de turno, el Atlético Huila: “es de respetar, cada rival tiene tanto sus fortalezas como sus debilidades, va a ser un partido importante en el cual se va a salir a dar el todo por el todo, no hay que menospreciar a ninguno, siempre va a ser importante ser contundentes, aprovechar las opciones que tengamos y sin duda alguna aprovechar nuestras oportunidades, habilidades, fortalezas y ponerla a servicio del equipo para que hagamos un gran espectáculo y obviamente saquemos los tres puntos adelante”.



Luego el técnico John Albert, dio sus impresiones del trabajo de estas últimas semanas.

“Estamos en esta última parte de lo táctico, con las ganas, con todo el interés porque esto empiece y creo que ha sido bueno, porque las jugadoras nuevas lo asimilaron muy bien y creo que estamos con lo que queríamos para el modelo de juego… siempre pensando en cosas nuevas, objetivos nuevos, tenemos que arrancar desde cero, yo siempre le decía a las jugadoras que eso de defender el título se lo dejamos a las estadísticas, pero nosotros sabemos que arrancamos todo mundo desde cero, son más equipos, un torneo más competitivo, mucho más largo, más partidos”.



El estratega seguidamente añadió: “creo que para eso nos preparamos con la mente puesta, que somos los favoritos dicen algunos, pero seguimos con la realidad de que no, somo un equipo más, tenemos que empezar a competir y a medida de que vaya pasando los partidos lo iremos demostrando”.



También analizó al rival de esta primera jornada: “Huila regresa a la liga, tiene algunas jugadoras que han estado por estos lados, por esta zona, algunas con recorrido en algunas ligas anteriores, algunas con pasado en el exterior; no va a ser fácil como no va a ser ninguno de estos partidos de este torneo. Creo que es un equipo que se conformó también como todos, para pelear, no sabemos su estilo, su modelo, pero eso ya nos lo irá diciendo el partido”.



Estadio: Deportivo Cali.

Hora: 5:30 p.m.

T.V.: Win sports +.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15