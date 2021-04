Liga Femenina 2021 se define: dos equipos dirían adiós ¿más sorpresas?

Aunque no se han oficializado detalles del formato, ni la cantidad de equipos participantes, en los últimos días se ha filtrado información sobre la realización de la Liga Femenina 2021. Lo único que se tiene claro es que la quinta edición de la competencia en Colombia se jugará a partir de julio. La periodista Nathalia Prieto, una de las más cercanas al proceso del fútbol femenino en el país, entregó detalles de lo que será el campeonato.



Cabe recordar que en días pasados, desde Barranquilla surgió la información que Atlético Junior no sacaría equipo para la liga femenina de este año. Sin embargo, no sería el único que le diría adiós a la competencia. Con estas salidas y la llegada de un "viejo conocido", se tendrían los 12 equipos para desarrollar el torneo.

Según la información entregada por Nathalia Prieto, la Liga Femenina 2021 se jugará del 12 de julio al 19 de septiembre, como ya se conocía, después de la Copa América que organiza Colombia (la razón obedece a tema de escenarios) y antes de la Copa Libertadores Femenina. "Se jugarán 12 fechas y 50 partidos. Las novedades: Junior y Pasto no participarán en esta edición y Cortuluá regresa a competir", informó la periodista de Fémina Fútbol.



Otros detalles que se conocieron de la liga femenina es que se jugaría bajo el formato de grupos, cómo ha sido habitual en las cuatro ediciones anteriores. Los equipos estarían distribuidos de la siguiente manera: Fortaleza, Millonarios, Santa Fe y Equidad en la zona A; Deportivo Cali, Llaneros, América y Cortuluá en el grupo B, mientras que el C tendría a Independiente Medellín, Nacional, Real Santander y Bucaramanga.



Lo que la comisión del fútbol femenino habría planificado es jugar una fase de grupos, con seis fechas (partidos de ida y vuelta), de la que saldrán los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros, para disputará así la fase de cuartos de final. Las llaves se definirían por sorteo y tras disputar la fase con juegos ida y vuelta, se definirán los semifinalistas. En septiembre se jugarían los dos partidos de la final, que entregarían al campeón 2021.



Cabe recordar que los equipos finalistas aseguran cupo a la Conmebol Libertadores Femenina 2021, que será del 30 de septiembre al 16 de octubre en Chile, por lo que los elencos colombianos llegarían con ritmo de competencia, algo que no ha sucedido en las cuatro ediciones anteriores.