Cuentas de América y Cali para estar en la semifinal de Liga Femenina

A tres fechas de la finalización de la fase regular de la Liga Femenina 2021, el Grupo B está más que emotivo para entregar los dos clasificados a la semifinal.



Nacional es líder con 16 puntos, seguido de Deportivo Cali con 15, América con 13 y DIM-FI con 10, para hablar de los equipos que tienen posibilidades reales de quedarse con esos cupos, así las ‘Poderosas’ estén más comprometidas.



El clásico vallecaucano terminó empatado 2-2 y dejó a verdiblancas y escarlatas con las ilusiones vivas de avanzar a la penúltima instancia, incluso juntas, dependiendo de sí mismas.



Las cuentas están claras: Si este domingo Deportivo Cali derrota a Real Santander en Bucaramanga y América hace lo propio en el Pascual Guerrero frente a Nacional, los dos equipos vallecaucanos pasarán a encabezar la tabla faltando dos jornadas.



A las ‘diablas’ les quedaría restando los encuentros de visitante con Bucaramanga y Real Santander, ambos eliminados, mientras que a las verdiblancas les falta enfrentar en Palmaseca a Nacional y Medellín, dos rivales de mayor peso, pero igual las dirigidas por John Albert Ortiz vienen jugando bien, con jugadoras desequilibrantes, siguen invictas y lo que tienen pendiente es mejorar su eficacia.



Lo que quiere decir que si Nacional cae frente a sus pares vallecaucanos se estacionará en 16 unidades y solo lo salvará que le gane al Bucaramanga en el Atanasio Girardot en la última jornada, al mismo tiempo que el DIM-FI y los conjuntos santandereanos se atraviesen en el camino de escarlatas y ‘azucareras’. También es cierto que un triunfo verdolaga en el Pascual Guerrero dejaría a las antioqueñas más cerca de la clasificación.



De acuerdo con el optimismo que se tiene por los planteles de la comarca y su actualidad futbolística, podría darse que Cali acumule 24 puntos al final de la primera fase, América 22 y Nacional 19.



Sobre el clásico vallecaucano del pasado miércoles, el técnico de América, Andrés Usme, manifestó que “es un torneo muy apretado, cada punto es supremamente valioso, lamentablemente empezamos perdiendo con dos goles muy rápidos y teníamos que ir por todo para revertir el resultado. Afortunadamente se rescata un empate, eso es bueno. Si ante Cali nos jugamos la vida, imagínese lo que nos vamos a jugar el domingo”.



Usme remató que “cuando se plantea un partido el rival también tiene armas, Cali es un equipo bien conformado, tiene jugadoras que en el uno contra uno son desequilibrantes y al principio ganaron los duelos, eso nos hace pensar que tenemos cosas por corregir, como siempre. Sigo confiando en las jugadoras que tenemos y seguimos trabajando fuertemente en ser cada vez más efectivos en el frente de ataque”.



Sobre la presencia de la afición en el estadio, añadió: “Tener la hinchada es una cosa espectacular, lo que se siente en la raya y me imagino que en el campo las jugadoras también reciben esa energía, en América de Cali femenino siempre he sentido que tenemos un jugador más y está en la tribuna. Se siente raro porque hace mucho tiempo no contábamos con público, no deja de ser un poco extraño, no me escuchaban las indicaciones, normal por la bulla, es volvernos a acomodar a ese tipo de situaciones, pero es muy importante la compañía de la hinchada. Todavía quedan tres fechas, tres finales que tenemos que saber enfrentar”.



Por su parte, la defensora central Daniela Arias dijo que “Cali es un equipo que sabe con el balón en los pies, tiene jugadoras muy rápidas. Lastimosamente en realidad en el primer tiempo nos llegó dos veces y fueron goles, hay que mejorar, la verdad América está para grandes cosas, tenemos un camino todavía largo y lo que viene es candela. Viene Nacional y estamos enfocadas en eso”.



Entre tanto, el entrenador del Deportivo Cali, John Albert Ortiz, señaló que “el partido nos deja algo positivo, creamos las oportunidades, sabíamos del potencial de América de la pelota quieta y el juego directo. Sabíamos que iba a ser difícil, no hay equipo en el mundo que aguante el vendaval que te originan cuando te lanzan de todo lado. Más allá de las oportunidades que no concretamos con Linda, creo que el invicto, estar peleando en la parte alta y saber que cerramos en casa nos deja la tranquilidad de que vamos a clasificar y de pronto a llegar primeros del grupo”.



De igual forma, la capitana Carolina Arias respondió sobre la baja de intensidad de su equipo en el segundo tiempo que “es un ritmo muy fuerte y mantenerlo los 90 minutos no es fácil, llega en un momento en que se toma la decisión de cambiar un poco el estilo de juego y mantenernos, dos errores y dos goles, al final se fue un empate, pero es de corregir y seguir aprendiendo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces