Liga Femenina 2021 entra en acción: América vs. DIM, subirán el telón

Una semana antes que inicie el campeonato femenino, ellas entrarán en acción. Lo harán desde el próximo sábado 10 de julio y el primer duelo será el que revivirá la final de 2019, entre América de Cali e Independiente Medellín. Dicho compromiso contará con transmisión de Win +, así como el duelo entre Millonarios y La Equidad, pactado para el domingo.

Como es habitual, Win Sports únicamente transmitirá dos partidos por fecha y el restante podría verse a través del Facebook de Dimayor, tal como ocurrió en la pasada liga. El torneo que contará con 11 equipos, obliga a que el Grupo A, en el que competirán cinco equipos, deba descansar uno por jornada. El primero será Independiente Santa Fe, campeón defensor.



El sábado 10 de julio se disputará un solo partido: América vs DIM, por el Grupo B, que será a las 11:00 am, en el Pascual Guerrero.



El domingo se disputarán dos partidos: Millonarios vs Equidad, en El Campín (6:00 pm) por el Grupo A y por el B, Nacional vs Real Santander, a las 3:00 pm, en el Atanasio Girardot.



El 12 de julio el turno es para Fortaleza vs Llaneros, del Grupo A, que jugarán en Chía a las 2:00 pm, mientras que Bucaramanga vs Cali chocarán a las 3:00 pm, en el estadio Alfonso López.



Los equipos siguen reforzando sus plantillas para la quinta edición de la Liga Femenina en Colombia. Repase los fichajes a continuación: