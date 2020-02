Primera asamblea de futbolistas: sus peticiones para la Liga Femenina

Este lunes se dio la primera asamblea entre futbolistas profesionales, que buscan seguir luchando para tener una Liga Femenina digna y que se logre con todas las condiciones laborales para este 2020.



Vanessa Córdoba, una de las líderes y referentes, habló sobre lo que buscan y tocó el tema del fútbol profesional en Colombia para las mujeres y cómo van para este año.

"Hicimos la primera asamblea entre jugadoras, eso muestra el gran avance del fútbol femenino. Se tocaron los temas de las condiciones, la Liga y las condiciones laborales. Es un panorama muy preocupante, pero da un espacio muy grande para seguir por el fútbol femenino. Pedimos una Liga digna con estabilidad laboral. Buscamos el tema de la equidad, queremos que muestren un poco más de apoyo para le negociación de la Liga femenina. Se trata de construir, no de tumbar", empezó diciendo Córdoba.



Por otro lado, habló de que Dimayor empieza a comprometerse y mencionó que tienen una importante reunión con la entidad deportiva para este próximo jueves.



"Desde Dimayor nos abrieron puertas y estamos agradecidas, queremos brindar un plan de desarrollo y brindar una Liga digna. Hasta el momento no nos hemos reunido con ellos, seguimos a la expectativa. Los clubes tienen hasta el 17 de feb para confirmar su participación en la Liga, en caso de que haya, que parece que sí habrá, pero no sabemos bajo qué condiciones. La idea es arrancar ya, porque hay paro por la Copa América. También hay que conocer un campeón para la Copa Libertadores, hay que iniciar ya y bajarle a cantidad de equipos para que sea más sostenible y competitiva. Somos conscientes que el desarrollo toma tiempo", mencionó.



Finalmente, Carolina Pineda habló y mencionó que hay clubes que sí están interesados y muestran importancia para tener un equipo. Contó que eran los equipos grandes y lo que esperan.



"Es preocupante porque no tenemos mucha información. Lo más importante son los clubes, si ellos están dispuestos es porque sí hay posible para la Liga, nosotros hemos averiguado. Cali, América, Santa Fe... cerca de 10 clubes quieren la Liga. Solo falta que el ente de Dimayor y económico se interese", Carolina Pineda.