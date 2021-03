Santa Fe debuta en Libertadores Femenina: vea EN VIVO vs. Atlético SC

El balón empezará a rodar a partir de las 3:00 pm, y podrá seguirlo EN VIVO a través de FUTBOLRED.





¡Finalizó el primer tiempo! Santa Fe 0-0 Atlético SC



Min 43. Tercera amonestada en Santa Fe. Kena Romero vio la amarilla, por una falta ofensiva.



Min 41. ¡Se salvó Atlético! Remate de Kena Romero que pasó muy cerca al palo derecho de la arquera.



Min 40. Buena aproximación de las leonas con Gabriela Huertas; centro que se cerró y terminó en poder de la arquera. Chacón llegaba a conectar.



Min 36. Preocupa en Santa Fe la '10' Fanny Gauto, quien hace gestos de dolor en el tobillo izquierdo.



Min 20. Santa Fe adelantó sus líneas y de a poco empieza a ganar terreno. Sin embargo no consiguen ser claras en el último cuarto.



Min 16. Atlético SC maneja los hilos del partido y genera más presencia en ataque. Santa Fe no ha podido encontrar espacios.



Min 14. Otra amarilla para Santa Fe. Esta vez para Ivonne Chacón.



Min 11. Nuevo intento a puerta de Atlético, de Venezuela, remate débil que detiene sin problema Daniela Solera.



Min 10. Santa Fe empieza a buscar por la banda derecha con Ivonne Chacón.



Min 7. Atlético SC se hace fuerte en el medio campo e intenta fortalecer su ataque para hacerle daño a las colombianas.



Min 6. Primera amarilla del partido. Leivis Ramos, de Santa Fe, cortó una acción de ataque.



Min 5. Primer remate a puerta. Desde fuera del área, intentó sorprender Leidy Urbina, balón que se va elevado sobre el arco de Daniela Solera.



Min 4. Las leonas recuperan rápido el balón y con juego directo tratan de llegar al último cuarto de cancha.



Min 2. Las venezolanas salen a presionar con un bloque alto. Santa Fe luce bien parado atrás.



Suena el silbato de la árbitra central y ¡ya rueda la pelota! Santa Fe vs Atlético SC



Minuto de silencio por los héroes que se encuentran luchando contra el Covid-19.



Actos de protocolo. Se realiza sorteo con capitanas: Fany Gauto en Santa Fe y Emperatriz García en Atlético.



Calentamiento de los equipos en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón (Argentina). Las colombianas lo hacen en una cancha sintética, al lado de su camerino.



Nómina de Santa Fe