'La valentía va a ser nuestro sello', Santa Fe se ilusiona con la copa

Independiente Santa Fe ultima detalles de lo que será su viaje a Buenos Aires, donde afrontarán la Conmebol Libertadores Femenina 2020. Las leonas, actuales campeones en Colombia, viajarán el próximo martes.



La volante Nancy Madrid, quien jugará su tercera copa continental y la primera con las cardenales, habló sobre la preparación, los refuerzos y el objetivo que esperan cumplir.

Madrid, de 27 años, es nacida en Arauca y en 2016 inició su carrera como futbolista profesional cuando fichó con Atlético Huila. Fue subcampeona de Liga en 2017 frente a Santa Fe, campeona de Liga en 2018 frente a Nacional y conquistó la Copa Libertadores en Brasil ese mismo año. En 2019, también integró la nómina con la que Huila salió en defensa de su título continental.



Ahora, con las leonas, jugará su tercera Libertadores y el sueño no es otro que volver a besar la copa. “Para mí es un orgullo muy grande, me llena de felicidad y satisfacción el hecho de estar representando nuevamente el departamento de donde soy. Espero dar el cien por ciento y aportarle al máximo al equipo. Confiamos en que las cosas van a salir muy bien”, dijo.



Santa Fe se coronó campeón en diciembre y en enero retomó pretemporada. Desarrolló unas etapas de la preparación física en las montañas del Huila, más exactamente en el municipio de Gigante, de donde son oriundos el gerente Diego Perdomo y el técnico Albeiro Erazo. “La pretemporada no ha sido fácil y nos hemos preparado muy fuerte, tanto en lo físico como en lo mental, porque no es un torneo fácil y para ganarlo nos tenemos que esforzar. Contamos con un cuerpo técnico profesional que sabe lo que quiere y nosotras como jugadoras también nos preparamos para ese objetivo”.



Nancy se refirió a la impronta de este Santa Fe: “La valentía va a ser nuestro sello personal y siempre lo hemos demostrado. La clave es la unión, el sacrificio en los entrenamientos y el coraje de querer ganar y traer la copa al país, ese es nuestro objetivo”.



El elenco bogotano fichó a Tatiana Ariza, Sara Páez y María Morales (Millonarios); Johanis Muñoz (Junior) y Sara Córdoba (DIM), pensando no solo en la Libertadores sino también en la Liga que será en el segundo semestre del año. “Los refuerzos muy bien, las compañeras que llegaron han llegado a sumar y aportar. Son personas muy profesionales y eso es lo que se busca, que aporten todo al equipo”, manifestó.



Finalmente, la talentosa volante se refirió a las rivales: Atlético de Venezuela, River Plate de Argentina y Sol de América de Paraguay. “En este tipo de competiciones ningún equipo es fácil y pienso que hay que ganarle a cada uno para avanzar al objetivo. De lo poco que hemos escuchado sobre nuestro grupo, son equipos que no tienen mucho recorrido ni en la Copa ni en sus países, pero de igual forma hay que afrontarlos todos con mucha seriedad. Hay que hacer respetar ese trabajo que se ha venido haciendo”.



Así jugará Santa Fe en la fase de grupos



Fecha 1 vs Atlético

Día: Sábado, 6 de marzo

Hora: 3:00 pm

Estadio: Dep. Morón



Fecha 2 vs River Plate

Día: Martes, 9 de marzo

Hora: 5:30 pm

Estadio: Dep. Morón



Fecha 3 vs Sol de América

Día: Viernes, 12 de marzo

Hora: 5:30 pm

Estadio: Vélez





*Los partidos llevarán transmisión de Win Sports