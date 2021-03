Distintas realidades: América y Santa Fe, en cierre de fase de grupos

América y Santa Fe disputaron la segunda fecha en la fase de grupos en la Conmebol Libertadores Femenina 2020, jornada en la que ambos podrían definir su clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, en su segunda salida, el único que consiguió el objetivo fue el cuadro escarlata.

En la primera jornada, tanto América como Santa Fe habían goleado: 5-0 de las escarlatas a Universitario de Perú, y 4-0 de las cardenales al Atlético SC. Iniciaron la competencia en Argentina con el pie derecho y de ganar, en la siguiente jornada, asegurarían un puesto en la siguiente fase.



Las caleñas hicieron lo suyo y superaron, nuevamente por goleada, a (1-5) a El Nacional de Ecuador. Las bogotanos no contaron con la misma fortuna y terminaron cayendo (0-1) con River Plate, lo que complicó su situación.



¿Cómo quedaron en sus grupos?



América llegó a 6 puntos, los mismos de Corinthians (vigente campeón), pero se ubica segundo en el Grupo A por diferencia de gol. Las brasileñas suman 24 goles: 16 en el primer partido contra El Nacional y 8 a Universitario en la segunda fecha. Las dirigidas por Andrés Usme tiene diferencia de gol de 9, después de haber convertido 10 y haber recibido un tanto.



El fútbol de las subcampeonas de la liga colombiana ha gustado en Argentina y por eso el compromiso con el que cerrarán la fase de grupos, genera gran expectativa. Allí definirán la ubicación en la tabla y su suerte en la siguiente fase. Ya eliminadas se enfrentarán Universitario y El Nacional en la última jornada, un partido por el honor.



Grupo A

1. Corinthians - 6 Pts (24)

2. América - 6 Pts (9)

3. Universitario - 0 Pts (-13)

4. El Nacional - 0 Pts (-20)



Santa Fe llegó a la segunda fecha siendo el líder del Grupo C, pero después de perder contra River Plate cayó a la tercera posición. Además porque Sol de América de Paraguay, que será su próximo rival, le ganó al Atlético SC y llegó a 4 puntos. Las millonarias venían de empatar sin goles en la primera jornada y este martes ganaron con anotación de María Carolina Birizamberri.



El equipo de Albeiro Erazo que venía de sufrir un primer tiempo frente a las venezolanas y destaparse en el complemento, fallaron en la definición y al final les terminó costando. Una acción individual de la uruguaya desequilibró todo a favor de River.



Grupo C

1. River Plate - 4 Pts (1)

2. Sol de América - 4 Pts (1)

3. Santa Fe - 3 Pts (3)

4. Atlético SC - 0 Pts (5)



¿Qué viene para las colombianas?



América jugará el próximo jueves, a las 3.00 pm, se jugará el partido más atractivo de la jornada, entre Corinthians y América, aunque ambos equipos estén clasificados a los cuartos de final. Ese compromiso definirá al primero del grupo. Las brasileñas, vigentes campeonas continentales, llegan con el arco en cero.



Santa Fe buscará su clasificación el viernes, a las 5:30 pm, frente a Sol de América. Las capitalinas dependen de sí para avanzar a la siguiente fase, y mejorar así lo hecho en la Libertadores 2017, donde no pudieron acceder de la fase de grupos. Las paraguayas llegan invictas en el campeonato y un solo punto les dará la clasificación. Tarea nada fácil para las vigentes campeonas de la liga en Colombia, que tendrán que trabajar en la definición para que no les siga costando puntos.