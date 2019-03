La Selección, el veto y el sueño roto: la historia de Daniela Montoya

Parece un libreto pero no es así: llegar a una Selección Colombia para uno es el sueño, el orgullo más grande. Representar a mi país y hacer historia en el fútbol femenino no tiene comparación.

Yo recuerdo cuando recibí esa primera llamada, que estaba con mi papá, y no me la creía. En mi cabeza pensaba que iba a llegar algún día, luchaba en el club, en la selección Antioquia y fue tan importante, tan grande esa llamada… Incluso ahora, cuando llevas tantos años, se siente igual porque este país es lo más grande para todas nosotras.



Pienso en todo lo que hizo esta generación. Recuerdo el cuarto puesto en el Mundial Sub 20, que fue algo increíble, ganarle a una potencia como Francia, pasar a octavos de final, jugarle un partido estupendo como el que le jugamos a Estados Unidos, nada menos. Es una emoción que no sabes explicar.



Y es que esta es una generación muy buena que todavía tiene mucho por darle al país. Que en la última Copa América nos equivocamos y perdimos, sí. Porque el deporte es así. A todos nos puede pasar. Son resultados fortuitos que más adelante nos darán lecciones y nos ayudarán a ganar títuloa, que es lo que esperamos.



Pero los sueños también se rompen- Y el mío se empezó a romper en el momento en que, en el 2015, hablé de un premio que nos debían y unas garantías que yo creía que había que mejorar en un torneo tan importante como los Olímpicos. Con trabajo íbamos a lograr algo histórico.



Entonces vino el veto de la Federación y prácticamente se me derrumbó la vida, tuve momentos muy difíciles Estuvo mi familia y me agarró, pero fue muy duro. Decían que era el entrenador Felipe Taborda o yo, él tenía que decir que era decisión técnica y fue lo que al final pasó, como se prueba en los audios. Quedó la duda sobre mí. La federación dice que no hay vetos pero yo sé que sí, yo lo viví un año y medio.



No me destruyó totalmente pero sí me hizo mucho daño, fueron mis momentos más difíciles, era la ilusión más grande que yo tenía y que me quitaran eso fue terrible, me daba mucha impotencia, yo pedía respuestas que nadie me daba, se cubrían todos y eso me hizo todas las cosas más difíciles.



Pero el amor de nosotras por la camiseta, por la Selección, por el fútbol femenino es lo que nos impulsa, el trabajo por todas las niñas que vienen detrás con este sueño, el legado que vamos a dejarles a ellas, eso es lo que nos tiene aquí.



Yo les pido que ya no señalemos más, hablemos, discutamos para que el fútbol femenino tenga una reestructuración, que haya nueva ideas, que todos nos ayudemos. Ya todo lo malo se dijo, todos tenemos que empujar para el mismo lado: esa es una meta que es de todos.





Daniela Montoya

​Futbolista colombiana

Especial para FUTBOLRED