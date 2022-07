Otro club se suma a Santa Fe y castiga a Dimayor: 'merecen respeto'

Este sábado se conoció que América, Deportivo Cali, Millonarios y Cortuluá son cuatro equipos que quieren Liga Femenina II-2022, pero también, otro directivo del FPC se expresó sobre la "improvisación" de Dimayor y se sumó a la voz de protesta de Santa Fe, que ya había manifestado que no sacaría equipo para un campeonato de dos meses, a falta de un mes y sin patrocinadores.

Carlos Mario Zuluaga, presidente del equipo asegurador manifestó que, "Equidad ratifica nuestro compromiso con la Liga Femenina. Hemos participado en las 6 ligas programadas. No podemos respaldar la improvisación de Dimayor en la programación de una nueva liga sin equipos ni presupuestos. Las mujeres merecen respeto".



Cabe recordar que en una charla con FUTBOLRED, el gerente del equipo femenino de Santa Fe, Diego Perdomo, había dicho que "nosotros no participaremos en una liga que no se puede llamar liga, sino un torneo a la carrera”, diciendo también que no tenían como sacar un equipo competitivo a falta de un mes. "Hay jugadoras que ya terminaron su contrato y se fueron, hay que revisar visas de trabajo (...) organizar un equipo competitivo de esa manera es una locura, y más, cuando están en Copa América y ya han salido a otros equipos en el exterior".



Mientras las críticas van y vienen, y se tienen posiciones a favor y en contra de una Liga Femenina 2022-II, la realización de este torneo se mantiene a la deriva. Ellas lo piden a gritos y exigen garantías para poder trabajar.