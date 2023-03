¡El más grande orgullo! Linda Caicedo, elegida nueva Reina de América

¡Un orgullo nacional! Eso es Linda Caicedo, la mejor futbolista del continente, la nueva Reina de América.

La colombiana fue elegida como la mejor del continente por el diario El País de Uruguay, que cada año elige a los y las destacadas de la temporada.



A sus 18 años la nueva jugadora de Real Madrid se ha quedado con el anhelado galardón tras ganar por abrumadora mayoría la encuesta, como no podía ser de otra manera en un año de ensueño: fue subcampeona Mundial en la categoría Sub 17, quedó en segundo lugar con la Selección mayor en Copa América y fue la mejor suramericana, según la IFFHS.



Caicedo totalizó 76 votos, mientras que Bia Zaneratto, campeona de América con Brasil, logró 21 y Yamila Rodríguez, argentina que fue campeona de Copa Libertadores Femenina 2022, obtuvo 20 votos.



“Linda Caicedo demostró que con 18 años ya es una de las jugadoras más destacadas en el continente y en el mundo, pero lo cierto es que hoy en día es la Reina de América”, publicó el diario El País sobre la talentosa extremo vallecaucana.

Linda, orgullo nacional, suma este reconocimiento a otros como el segundo lugar en los Globe Soccer Awards, y los botines de Bronce (por sus goles) y Palta, como segunda mejor jugadora del Mundial de India Sub 17.