América se llevó la ventaja de Barranquilla: derrotó 2-4 al Junior

América de Cali venció 2-4 al Junior de Barranquilla por los cuartos de final de ida de la Liga Femenina 2022, en el estadio Romelio Martínez de la capital atlanticense.



Las escarlatas iniciaron perdiendo, pero lograron superar el golpe y remataron para llevarse una buena ventaja a la ciudad de Cali, para lo que será el compromiso de vuelta en el Pascual Guerrero.



El partido inició parejo en los primeros minutos con ambos conjuntos tratando de tomar la pelota y seguidamente tener la posesión de la misma a través de los avances por los costados. La primera aproximación fue del local con Daniela Montoya con un remate fuerte de larga distancia y la guardameta Natalia Giraldo controló en dos tiempos.



Luego las escarlatas respondieron al minuto 9 con un cobro de tiro libre de costado de Diana Ospina desde muy cerca del lateral izquierdo y la portera Jeimy Jaimes pudo despejarla en primera instancia y luego en una segunda jugada la golera se convierte en figura ahogando un nuevo grito de gol tras un disparo de Sara Martínez.



Al minuto 17, Junior avanzó con un pase de Montoya a Karen Guillen, la mediocampista trato de meter la pelota al área, pero rechazó a medias el América, el rebote lo controló Estefanía Cartagena y con un zapatazo marcó un gran gol para el 1-0 parcial.



La alegría de las albirrojas duró muy poco, pues la visita tiró un pelotazo largo con Alejandra Henao, la zaga del Junior no controló y Mariana Zamorano estuvo atenta al despiste de las locales para anotar el empate a un gol.



Cuatro minutos después, Diana Ospina cobró un tiro de esquina desde el costado noroccidental del estadio, Catalina Usme en el primer palo se anticipó a su marcadora y de cabeza concretó la ventaja 1-2 a favor de las americanas. En los instantes finales de primer tiempo ambos equipos trataron de aumentar o igualar el marcador, pero se mantuvo el resultado al final de los primeros 45 minutos.



Dos minutos después de iniciar la parte final, Fabiana Yanten cruzó un balón desde el costado izquierdo, Catalina la peinó en el primer sector y en el segundo apareció Zamorano que definió sola frente a Jaimes, para marcar el 1-3 parcial. Junior trató de reaccionar pero las dirigidas por el técnico Andrés Usme, mantuvieron el control en la defensa y dejaban muy pocos espacios.



Al minuto 65, Junior tuvo la opción para reducir la distancia de los dos goles con un centro rastrero de Daniela Montoya, Ospina no pudo rechazarla quedándole el esférico a la recién ingresada Wesly Rodríguez, remató y pegó en la raíz del palo derecho de Giraldo, el reboté no lo pudo empalmar de buena forma Cartagena, perdiendo una gran oportunidad sola frente al arco.



Los equipos continuaron refrescando sus líneas para mantener la dinámica de juego, en las barranquilleras entró Dayanis De La Hoz por Karen Guillen y en las escarlatas ingresaron Wendy Natis e Ingrid Vidal por Gabriela Rodríguez y Alejandra Henao. Al minuto 82, Catalina jugó por el sector derecho con Zamorano, que tiró el centro y en el segundo palo apareció Vidal marcando de pica barra el 1-4 de partido.



Al minuto 88, las atlanticenses lograron descontar tras un centro de costado, que Giraldo rechazó con los puños y Dayana Acosta aprovechó el rebote anotando el 2-4 final. El partido de vuelta será el próximo miércoles 17 de mayo a las 5:15 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero de Cali.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15