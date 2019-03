Inesperado aliado a la lucha del fútbol femenino: Juan Pablo Sorín

Las futbolistas colombianas aún lamentan la decisión de la dirigencia del fútbol colombiano de terminar la Liga profesional femenina en Colombia, pero no son las únicas.

Al pesar de las jugadoras se unió un histórico de la Selección Argentina, Juan Pablo Sorín, quien en sus redes sociales dijo: "Mientras en Argentina se lucha por fútbol femenino profesional, en Colombia da un paso atrás y proponen crear una Liga Sub 23 con solo tres profesionales. Recordemos que actualmente la Liga es profesional y fuerte: Huila es campeón #Libertadores. Mi apoyo a las jugadoras".





Mientras en #Argentina se lucha x un #futbolfemenino #profesional en #Colombia da un paso atrás...y proponen crear un nueva liga sub23 con solo tres profesionales/ recordemos q actualmente la liga es profesional y fuerte:Huila es campeón #Libertadores mi apoyo p/las jugadoras! — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) March 6, 2019

Sorín se refirió así al anuncio de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Difútbol este miércoles, tras una reunión en la que anunciaron una liga semiprofesional para mayoría de jugadoras menores de 23 años.



La publicación fue replicada por varias jugadoras, entre ellas Natalia Gaitán:





Las jugadoras profesionales y las que han hecho parte de selecciones Colombia se han unido a la voz de protesta y al pesar general por el poco respaldo de la dirigencia a un torneo incipiente que ahora se empantana.



Yoreli Rincón, capitana de la Selección Colombia. "Es el tipo de dirigentes del fútbol colombiano. Muestra lo importante que es la mujer en Colombia. Es mentira que no hay plata, hay pero no la quieren invertir en nosotras: Tengo grabadas a esas personas que siempre se subieron al bus de la victoria, siempre llegaron ahí cuando ganábamos... son las mismas personas que hoy dicen que el fútbol femenino no les da nada... Seguimos luchando por nuestros sueños solas".