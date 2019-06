'Pataleta' en Camerún por decisión del VAR: casi dejan de jugar

Camerún, perdiendo por 3-0 contra Inglaterra en octavos de final del Mundial Femenino, anotó un gol que fue sancionado por VAR como fuera de lugar. El tanto, que estaba bien invalidado, generó 'pataleta' en el equipo africano entre las futbolistas, que amenazaron con salirse del campo.

Las jugadoras de Camerún estuvieron a punto de "retirarse" del partido porque no estaban de acuerdo con la decisión del VAR, de anular una acción de gol por un fuera de juego. El VAR estaba en lo correcto!!! #FIFAWWC pic.twitter.com/DGLfSy3YRH — 🖥 El VAR CENTRAL (@ElVarCentral) 23 de junio de 2019 Increíble lo que está pasando en el Camerún-Inglaterra. Onguene y sus compañeras se paran en la mitad de cancha en protesta por un gol de Inglaterra validado por el VAR. No está claro que vayan a jugar el segundo tiempo. #FIFAWWC pic.twitter.com/INzIzWyaRV — Santiago Ce (@SantiCe_) 23 de junio de 2019

Las jugadoras de Camerún se reunieron en la mitad del campo para decidir si dejaban de jugar, pues creían que en el tanto que les invalidaron no había fuera de lugar.



También, una futbolista no aguantó el llanto y tuvo que ser consolada por su entrenador luego de que el VAR decidiera que el gol no iba a ser validado.