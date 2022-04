Exfutbolista atiza polémica en Liga Femenina: 'es fútbol muchachas'

Integrantes del Junior que compiten en la Liga Femenina Betplay 2022, hicieron una grave denuncia tras la derrota 2-0 frente al Atlético Huila. La jugadora Estefanía Cartagena acudió en compañía de la asistente técnica a la rueda de prensa y mostró su indignación por el trato del cuarto árbitro, a quien señaló de cometer actos machistas en medio del partido en el Plazas Alcid de Neiva.

La futbolista apuntó a Édinson Calderón, asegurando que manoteó y gritó a la directora técnica de su equipo, Yinaris García; también se refirió a otro comportamiento con la asistente. La misma entrenadora de las rojiblancas se refirió en redes a lo sucedido diciendo que "el machismo en el fútbol femenino no debe estar convocado y dejaremos un precedente".



Este miércoles, el exfutbolista Jhonny Ramírez se refirió en sus redes sociales a la denuncia hecha por el Junior femenino. El jugador que militó en el tiburón entre 2014 y 2016 dijo que "eso que le sucedió a las jugadoras de Junior no solo le pasa a ellas, a los hombres también les sucede, en el fútbol masculino pasan muchas situaciones similares, no es machismo es fútbol muchachas".



Las reacciones en su publicación no se hicieron esperar y hay quienes lo cuestionan por "normalizar" este tipo de conductas en el fútbol.

Eso que le sucedió a las jugadoras de @JuniorClubSA no solo le pasa a ellas, a los hombres también les sucede, en el fútbol masculino pasan muchas situaciones similares, no es machismo es fútbol muchachas…. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) April 13, 2022

Contrario a lo que piensa a Ramírez, para Estefanía Cartagena la conducta del árbitro se dio "porque es mujer", pues también mencionó que no tuvo ninguna de estas reacciones con el técnico local, Douglas Calderón.



Lo cierto es que tan pronto se conoció de la denuncia pública del Junior, el mismo Ministro del Deporte, Guillermo Herrera, pidió a Dimayor y FCF pronunciarse al respecto. La prensa deportiva también se ha unido en redes para exigir que se investigue lo sucedido.