Ortiz tras victoria: ‘estas finales no hay que jugarlas sino ganarlas’

Deportivo Cali salió victorioso en el primer partido de la final de la Liga Femenina, venciendo 2-1 al América de Cali en Palmaseca. El equipo azucarero pudo catapultar muy bien las oportunidades que tuvieron y se llevaron un triunfo muy importante para lo que será la vuelta en el Pascual. El técnico Jhon Alber Ortiz, tras finalizar el partido, hizo su respectivo balance

“Creo que podemos analizar, pero hay que ser claros que el fuerte de América era la pelota quieta con sus lanzamientos y volvemos a fallar en una desatención. Más que un balance, es que se gana; lo que hicimos hoy, lo que se corrió, físicamente como terminamos y creo que si Linda Caicedo, está por ahí un poco más tranquila, puede facturar uno o dos más”.



Ya se imagina como puede ser el compromiso del domingo: “esto nos habla bien para lo que viene el domingo, no va a cambiar, nos imaginamos a los dos equipos con la misma intensidad, un América que tendrá que salir a buscar y ahí vamos a tener que ser inteligentes a la hora de atacar y contraatacar en los espacios que nos puedan dejar”.



Habló del cambio nominal en la defensa: “en el partido anterior lo hicimos con Carolina Arias de central, apostándole a la velocidad que ella tiene, a su inteligencia y los marcajes que sabe hacer con esos cierres, más que todo porque tenemos a Juanita Ortegón, una niña de 16 años por el costado con algo de experiencia en un Sudamericano, pero es muy diferente a vivirlo así en un clásico, una final, me deja muy tranquilo, pero hay cosas por mejorar”.



Por último destacó que hay que ganar la final como sea: “estas finales no hay que jugarlas sino ganarlas, uno le aportaría a ganarla como sea, pero cuando el Cali intentó poner el balón al piso, por ahí logró hacer algunas jugadas con esa dinámica que nos ha caracterizado, pero yo les había dicho que si el partido se pone con los guantes, hay que pelearlo y disputarlo”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15