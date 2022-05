Ortiz tras alcanzar la final: ‘creo que hoy mejoramos casi el 100%’

Deportivo Cali empató 1-1 de visitante contra Independiente Santa Fe y desde la vía de los cobros desde el punto penal, logró la clasificación a una nueva final de la Liga Femenina 2022, ganando 2-4 y continúan soñando con el bicampeonato. Al terminar el juego, el director técnico del cuadro azucarero, Jhon Alber Ortiz, analizó el desarrollo del juego.

“Santa Fe no cambió mucho y en lo propio, nuestro equipo tenía que mejorar en la parte defensiva, creo que hoy mejoramos casi el 100%, nos venían haciendo goles muy temprano, estábamos cometiendo errores no forzados, propios de nosotros de desatenciones, pero creo que el equipo hoy se sentó bien, por momentos me atrevería a decir, cuando metemos a Santa Fe en un arco, prácticamente fuimos un poco más y sabíamos que le iban apostar la velocidad de Kena Romero y era controlar esa situación”.

Habló de su rival en la final, el América: “vamos a enfrentar al rival de patio y el clásico, pero creo que nosotros lo debemos pensar más en que son dos partidos con 90 minutos en casa y después otros más afuera, hay que tener claro que América tiene un juego muy diferente al nuestro, es muy fuerte por las bandas, tiene a una de las mejores jugadoras de este país como Catalina Usme y son puntos que hay que entrar a referenciar, estrategias para poder marcar y sacar el partido adelante”.

Aclaró los cambios que tuvo que realizar en la zona defensiva por la desafectación de María Morales: “por la necesidad que teníamos de las jugadoras, tuvimos que recurrir a nuestra capitana en el puesto de central y tirar a Juanita Acosta, una niña muy joven por el lateral, la idea con ella era simplemente la marca, era más centrarse un poco más en ese sentido sin ir mucho al ataque, revisar la espalda, que es lo contrario que nos sucede con Lizeth Ocampo, que casi siempre se va y regala la espalda, entonces era más por eso”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15