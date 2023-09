La defensa de Dimayor ante SIC: no ve ilegalidad en la Liga Femenina

Un gran revuelo causó el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de formular pliego de cargos contra 29 clubes profesionales del país por posibles irregularidades laborales en el fútbol femenino.

Las dudas de la SIC pasan por la sospecha de comportamientos coordinados para obstaculizar el desarrollo del deporte en el país, que pasan, entre otras cosas, por una posible tabla de salarios para que la mayoría de las jugadoras profesionales ganaran entre el salario mínimo y un tope de 4,5 millones de pesos.



A cada duda, sin embargo, responde el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, quien considera que lo hecho pro la entidad, lejos de limitar, ha impulsado el desarrollo de la disciplina, mostrando resultados como los de las selecciones Colombia en los Mundiales de distintas categorías, con alta presencia de jugadoras del medio local.



"Se ha hecho esfuerzo desde 2017 y ha tenido sus frutos. Todas las jugadoras han pasado por la Liga femenina. Puede que tengamos cosas por mejorar pero todo con la intención de impulsar el fútbol femenino... Se habla del mercado libre y contractual, tendremos que revisar el alcance y cómo sus hallazgos llevan a una infracción de libre competencia. Estoy claro de lo que se ha hecho, podemos demostrar que esa actuación ha sido acorde a la Ley de competencia y con gran esfuerzo de los clubes", dijo Jaramillo en charla con Blu Radio.



La restricción a la libre competencia, según la SIC, es la gran nube sobre el torneo: "Estamos prestos a responder, tenemos certeza de lo que se ha hecho; no estamos de acuerdo con el enfoque que le ha dado la SIC en unas posibles infracciones sobre libre competencia y libre mercado”, se defendió Jaramillo.



En el tema puntual de los salarios, el directivo no ve ilegalidad aunque sí reconoce que habría unos topes, según lo que se infiere de sus propias palabras: "Usted puede ver las nóminas y eso no se traduce en nóminas acordadas. Eso lo vamos a demostrar... Aseguro que no hay acuerdo, hay bases laborales normales en Colombia como son el salario mínimo".



Para él es perfectamente normal que se firmen contratos por la duración de la competencia, que lamentablemente no llega ni a cuatro meses: "Nadie va a contratar por 12 meses si el campeonato dura 8 o 7", dijo en referencia a los contratos de los jugadores que no se firman anualmente.



Finalmente, sobre una eventual cláusula de explotación de derechos de imagen, tal como indica la SIC, Jaramillo dijo que es una práctica habitual en ambos géneros, por lo cual tampoco le parece que haya infracción alguna: "Siempre es colectivo y eso es un tema que también está en los contratos de los hombres, no es exclusivo del fútbol femenino... está en muchos países", concluyó el directivo.