Figura de Selección Colombia femenina anunció su retiro: 'Lo di todo'

Isabella Echeverri puso fin a su carrera como futbolista, y este lunes, a través de un video publicado en Instagram, contó las razones por las que decidió 'colgar los guayos'. La defensora de 28 años, una de las colombianas más destacadas en el fútbol internacional, no quiso hablar de polémicas ni vetos, simplemente dijo "gracias" en su despedida.

Isabella compartió una carta que escribió hace 19 años. Hoy decidió hablarle a esa niña que cumplió un sueño. "A esa niña que atrevió a romper con el status quo, que no la quisieran por ser diferente y ser llamada marimacha, hoy le digo gracias por enseñarme que la vida y la cancha se parece más de lo que pensamos".



Isabella recordó, uno a uno, los sueños que cumplió como futbolista profesional. "Me llevaste a ser campeona Panamericana, a unos Juegos Olímpicos y a representar al mejor país del mundo en un Mundial de Fútbol. También me llevaste a ser capitana del Sevilla y a ser la primera colombiana en Rayadas. Hoy me retiro del fútbol profesional sabiendo que lo dí todo".



La jugadora que denunció corrupción en Selección Colombia y que no volvió a entrar en una convocatoria desde los Olímpicos de 2016, aseguró que su retiro se dio por "Las lesiones y el tiempo me llevaron a entender que no podemos controlar lo que nos pasa (...) Empieza un nuevo camino en mi vida. El fútbol seguirá haciendo parte de mí, pero de una manera diferente".



Finalmente, 'Isa' agradeció a sus compañeras del fútbol, a la Selección Colombia, al Sevilla y al Monterrey, este último donde fichó a mediados de 2022, después de su salida del fútbol español.