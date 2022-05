Santa Fe no tuvo piedad en Bogotá: cómoda clasificación a semifinales

Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenina BetPlay. Una victoria cómoda para las dirigidas por Omar Ramírez que habían encaminado la serie en Villavicencio con un estrepitoso marcador de 0-6.



Las leonas brillaron en Bogotá, y si no es por Geraldine Caballero, arquera visitante, las visitantes se llevaban una goleada abismal. Finalmente, el global culminó en un 10-0 a favor de las cardenales.

Tan pronto como empezó el encuentro, Santa Fe se adueñó con la pelota y creó problemas en el pórtico de las metenses. A los seis minutos, una infracción de María López a Karla Torres en el área fue señalada como penal que Laura Garavito ejecutó al fondo.



Llaneros no veía la pelota en ningún momento, y Wendy Martínez, relevando a Yessica Velásquez en el pórtico cardenal no sufrió nunca un intento de Llaneros más allá de un remate que controló con facilidad. Seis minutos del gol de Santa Fe, Karla Torres volvió a desbordar, envió un centro raso que por poco llegó Iranis Centeno a definir.





Santa Fe seguía con la pelota en sus pies y con intentos para aumentar la diferencia en el partido y en el global que ya estaba en un 7-0 a favor de las leonas. Sobre los 19 minutos, Paola García sacó un remate que Geraldine Caballero atajó. Posteriormente, Iranis Centeno recibió de Gabriela Huertas y con un disparo cruzado, Caballero volvió a salvar.



Si no era por la guardameta de Llaneros, Santa Fe se llevaba un triunfo más abultado que de por sí, aumentó con un centro de Viviana Acosta a la cabeza de Paola García. Geraldine Caballero atajó, y el rebote lo capitalizó la misma García empujando la pelota al fondo. Los embates de las Leonas continuaron con Karla Torres y un latigazo salvado por Caballero.



En los últimos minutos de la primera parte, nuevamente Karla Torres se inventó una jugada personal quedando mano a mano con las dos centrales de Llaneros. Las encaró, y sacó un remate cruzado que Geraldine Caballero atajó con los pies al córner. Así culminaron los primeros 45 minutos.



Ya en el complemento, Santa Fe movió al equipo con los ingresos de Kena Romero y Fabiana Vallejos por Vanessa Gómez y Gabriela Huertas respectivamente. La tónica del partido no cambió. Las leonas continuaron con las acciones. Sobre los 52 minutos, Romero sacó un disparo que la zaguera Anyi Olarte rechazó al córner.



Sobre los 59 minutos, una jugada colectiva entre Kena Romero y Karla Torres culminó con un remate de la juvenil que controló con mucha facilidad Geraldine Caballero. Parecía más cerca el tercero de Santa Fe que el primero de Llaneros. De hecho, a los 66 minutos Leivis Ramos recuperó el balón con un rechace que terminó en pies de Kena que no se la pensó dos veces para sacar un tremendo latigazo al ángulo, imposible para Caballero.



A falta de diez minutos para culminar el partido, Kena Romero condujo con mucho espacio aprovechando la diagonal que tiró Karla Torres. Entró al área, regateó a Geraldine Caballero y con el arco a su merced definió al fondo. Victoria cómoda con un global de 10-0 a favor de las Leonas para llegar con los ánimos a enfrentar al Deportivo Cali en semifinales.