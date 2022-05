DIM-FI empató con Pereira y se despidió de la Liga Femenina 2022

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas quedó eliminado de la Liga Femenina 2022, al igualar en el juego de vuelta 0-0 con Deportivo Pereira, quienes venían con ventaja mínima en la serie.



En un partido muy disputado y friccionado, con influencia arbitral, las poderosas no lograron la remontada y terminó su camino en este campeonato. Las matecañas siguen haciendo historia y enfrentarán en semifinales al vigente campeón Deportivo Cali.

Con una propuesta ofensiva, DIM-FI salió a la cancha en busca de la remontada frente a un equipo pereirano que se paró bien y empleaba el contraataque. Al minuto 4, la visita generó la primera llegada con un remate de Maryluz Montillo, pero la pelota se estrelló en el horizontal.



Pasaron 11 minutos para que Medellín lograra aproximarse con claridad sobre el arco contrario. fue Melissa Rivas, quien remató, pero la arquera Sofía Buitrago logró controlar el esférico. El juego seguía de ida y vuelta, nuevamente Montillo inquietaba el arco rojo, pero Valery Restrepo estuvo atenta para evitar el gol.



Al 25, Medellín volvió a atacar a su rival, con un balón filtrado de Yesica Muñoz, lastimosamente Greicy Landázury no logró conectar el pase. Diez minutos después, un zurdazo de Yesica, exigió a la golera Buitrago. El juego subía de temperatura y aumentaba la pierna fuerte, al minuto 40, Sandy Moreno del DIM-FI vio la primera tarjeta amarilla del partido.



Muñoz no se daba por vencida y al minuto 41, remató al arco de media distancia, pero la pelota pegó en el vertical derecho, salvándose nuevamente el conjunto visitante. El primer tiempo terminó con la serie a favor de Pereira y un DIM-FI que contó con un apoyo importante desde la tribuna, pero que no lograba concretar ese gol que igualara la serie.



En la etapa complementaria, Medellín realizó un cambio, ingresó Nerimar Suárez en lugar de Yulissa Sánchez. Al minuto 12, un cobro a riesgo del DIM-FI por poco terminaba en el primer gol del partido, tres minutos después, un remate de cabeza de Sofía García, la pelota se estrelló en el travesaño, salvándose el equipo pereirano. Al minuto 19, las visitantes tuvieron una clara oportunidad a través de Montillo, pero su remate se fue desviado.



Con el pasar de los minutos, el equipo visitante mejoraba en su ataque, Medellín no lograba ser sólido y permitía que Pereira llegara con facilidad, aunque le faltaba contundencia. Promediando la media hora del segundo tiempo, el juego se hizo cortado, con faltas tácticas de las visitantes, quienes se sentían cómodas administrando la ventaja en el marcador.



Sobre el minuto 40, fue expulsada Liced Serna, decisión discutida por parte de todo el equipo del DIM-FI y reprobada por los espectadores. El conjunto rojo se quedaba con 10 jugadoras y todavía les faltaba el gol para forzar el lanzamiento desde el punto penal. Al minuto 41, un contragolpe no fue concretado por parte de Greicy Landázury, quien mandó la pelota desviada.



Los ánimos se caldeaban debido a las decisiones de la juez central Vanessa Ceballos, quien no dejaba fluir el trámite del partido. Al final, Medellín no pudo anotar y Pereira avanzó a la semifinal, donde enfrentará al Deportivo Cali.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8